Taranto pronta a riabbracciare le sue tradizioni. Dopo lo stop dovuto alla pandemia Covid ritorna la processione in città vecchia di Santa Cecilia, un appuntamento molto sentito dai tarantini e che vede avviarsi quello che è stato ormai definito come il Natale più lungo d’Italia.

Ecco il programma per la festa in onore di Santa Cecilia 2022

Alle ore 5.30 dalla Basilica Cattedrale di San Cataldo in città vecchia la prima squilla e la prima pastorale. Mons. Emanuele Ferro, alla presenza delle bande cittadine, presiederà il Rito della benedizione dei musicisti. Quindi dopo la prima Squilla e le prime Pastorali il simulacro uscirà in processione verso la Chiesa di San Giuseppe secondo questo percorso: piazza Duomo, via Duomo, piazzetta San Costantino, postierla Via Nuova, vico Via Nuova, via Garibaldi.

Il programma completo