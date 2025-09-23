Un viaggio tra emozioni, ricordi e immagini che raccontano l’Italia attraverso l’arte: è questo lo spirito del libro del progetto d’Arte RACCONTI D’ITALIA – Luoghi da ricordare, che verrà presentato venerdì 26 settembre alle ore 18.00 presso la sala meeting del Login Hub – Business Center di Taranto.

Il progetto, promosso da Precis Arte, curato da Lucia La Sorsa e Vincenzo Massimillo, ha coinvolto 27 artisti provenienti da diverse città italiane, chiamati a tradurre in opere e/o testi i luoghi della memoria a loro più cari. Ogni contributo, che sia pittorico, fotografico, grafico o poetico, diventa così un tassello di un mosaico collettivo: un ritratto dell’Italia che non si dimentica, dove bellezza, storia e sentimento si intrecciano.

Gli Artisti selezionati sono: Paola Tassinari, Vincenzo Rossi, Amalia Libera Testa, Giuseppe La Sorsa, Caterina Caldora, Rebus Junior, Tina Bernardone, Suzana Lotti, Cosimo Russo, Roberto Pino, Angelo Monte, Giuseppa Maria Gallo, Rossella Passarelli, Franco Martino, Diego Martino, Adriana Galasso, Giorgio Russo, Antonello Vozza, Stefania Casamassima, Fulvio Z’Ago, Emanuela Speranza, Vincenzo Massimillo, Lucia La Sorsa, Michele Mc, Indaco, Luca S., Amore.

La pubblicazione raccoglie immagini realizzate con tecniche differenti – dall’olio all’acrilico, dall’acquerello alla china, dalla fotografia all’arte digitale, senza dimenticare la forza espressiva della tecnica mista – dando vita a un caleidoscopio visivo e narrativo che attraversa borghi, città e paesaggi del nostro Paese.

Nella prefazione al volume si sottolinea come questi racconti visivi e letterari non siano semplici descrizioni di luoghi, ma vere e proprie memorie condivise: frammenti di vita che emergono dalla luce di una piazza, dal profilo di una chiesa, dal respiro di una costa o dall’intimità di un borgo antico. L’Italia diventa così un archivio di emozioni, un patrimonio di bellezza che appartiene a tutti e che l’arte contribuisce a custodire e rinnovare.

L’evento sarà un’occasione per incontrare alcuni degli artisti partecipanti, dialogare con loro e riflettere sul valore dell’arte come ponte tra la memoria personale e quella collettiva.

Ingresso libero. Venerdì 26 settembre 2025 presso Login Hub – Business Innovation Center, Viale Virgilio n.20/d Taranto. A cura della Precis Arte di Lucia La Sorsa. Sito web: www.precisarte.jimdofree.com