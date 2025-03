Un incontro collettivo, l’occasione giusta per sfogliare e raccontare “PANGRAMS” la fanzine nata dal workshop condotto da Massimo Mastrorillo qui a La Factory lo scorso giugno.

Il prodotto finale di un percorso laboratoriale durato tre giorni, dietro la guida del fotografo italiano i cui lavori sono stati pubblicati su diverse testate italiane e straniere, esposti in gallerie, festival e musei in tutto il mondo e hanno ottenuto numerosi premi tra cui: il World Press Photo, il Pictures of the Year International (Magazine Photographer of the Year), il Best of Photojournalism. Fondatore, tra le altre cose, nel 2015 di Door, una “factory” per l’ideazione, la progettazione e la diffusione della cultura visiva e in particolare fotografica.

Un laboratorio che ha unito fotografia e parole, in cui i partecipanti hanno sperimentato il potere narrativo delle immagini attraverso i pangrammi, frasi di senso compiuto che contengono tutte le lettere dell’alfabeto, diventate spunto per un racconto visivo e testuale.

Un esercizio narrativo poi completato nella fase di editing, fondamentale per dare coerenza alle varie voci. Maestri di cerimonia dell’incontro i due fotografi tarantini Cosimo Calabrese e Maurizio Greco, organizzatori e coordinatori del workshop, che ci racconteranno di quest’esperienza insieme a tutti gli appassionati di fotografia che ne hanno preso parte.

Una chiacchierata rilassata e aperta sul processo creativo, sull’editoria indipendente e sulle possibilità della fotografia come strumento di racconto. Segnatevi l’appuntamento e non mancate! Noi vi aspettiamo qui a La FACTORY SABATO 15 marzo h.19:30 a Taranto in via Niceforo Foca 30, zona Porta Napoli.