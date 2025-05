Presentazione del libro a La FACTORY, Taranto – Venerdì 16 maggio, ore 20:00 La Factory, spazio indipendente per l’autoproduzione e la cultura, ospita la presentazione del volume “Resistere per vent’anni – Antifascisti in terra jonica”, Edizioni dal Sud, pubblicazione collettiva che riporta alla luce storie e volti dell’antifascismo locale durante il ventennio mussoliniano e oltre.

Il libro, firmato da Giuseppe D’Elia, Francesco Guida, Mario Pennuzzi e Margherita Ramunno, si interroga su una questione centrale: mentre l’Italia attraversava gli anni bui delle violenze fasciste, mentre Matteotti veniva assassinato nel 1924, mentre la democrazia crollava sotto il peso della paura, dov’era Taranto? Una città spesso relegata ai margini della grande narrazione nazionale, ma che in realtà, come ricordava lo storico Matteo Pizzigallo, rispecchiava nella sua articolazione sociale l’intero Paese.

Attraverso fonti d’archivio, biografie, documenti e testimonianze, il volume traccia un percorso di memoria attiva: dai primi movimenti socialisti all’opposizione clandestina, dall’anarchia del Mezzogiorno ai gruppi familiari che hanno pagato un prezzo altissimo per difendere valori oggi dati per scontati.

Un lavoro complesso, che ha dovuto affrontare le barriere burocratiche all’accesso agli archivi e l’assenza di una memoria condivisa, ma che riesce a dare voce a figure come Edoardo Sangiorgio, Peppino Latorre, Pietro Carano, Nicola De Benedictis e molti altri protagonisti dimenticati della resistenza civile e politica in terra jonica. Moderato da Enrico Consoli, l’incontro sarà un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro, partendo dalla memoria del passato. Perché resistere oggi non significa solo ricordare, ma anche continuare a fare cultura, a costruire spazi di confronto, a coltivare consapevolezza. E in un tempo in cui la cultura viene sistematicamente marginalizzata, questa scelta assume un valore politico e civile profondo.

La Factory – via Niceforo Foca 30, zona Porta Napoli, Taranto. Venerdì 16 maggio, ore 20:00. Ingresso con contributo all’associazione di 3,00 € È gradita la prenotazione: 3405053096 / 3496029574

Invitiamo la cittadinanza, le scuole, le associazioni e tutte le persone curiose e attente a non mancare a questo appuntamento, perché senza memoria non c’è possibilità di resistenza. E senza resistenza, nessuna libertà può durare.