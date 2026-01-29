Ogni giorno assistiamo al triste spettacolo dell’imbarbarimento, della trasformazione della Civiltà umana nell’inciviltà, dove la ragione è soppiantata dalla forza istintuale. No; non possiamo arrenderci al degrado, all’inciviltà, a un mondo che regredisce e dimentica, anche, il rispetto della vita.

Sabato 31 Gennaio, si terrà la presentazione del libro “Lotta per l’inclusione”, il saggio di Enrichetta Alimena, presso la biblioteca comunale P. Acclavio (via Salinella 31, Ta), ore 17,00. Con l’autrice dialogherà Alessandra Mastrorosa, socia di Dis-Education, interverrà Marco D’Andria, presidente dell’associazione promotrice, anche, dell’Osservatorio civico.

L’Osservatorio Civico per l’Accessibilità e la Mobilità (O.C.A.M.), nasce in reazione a marciapiedi inaccessibili, strade insicure, piani urbanistici ciechi per supermen giovani. L’osservatorio attua una lotta fatta di osservazioni, foto, video, segnalazioni con cui i cittadini possono aprire gli occhi delle amministrazioni pubbliche sulle reali condizioni urbane, cittadini che non devono subire la città ma possono contribuire a migliorarla nella ricerca di un benessere comune. Un tentativo per incamminarci verso un mondo più aperto ed accogliente, dove la libertà di movimento sia un diritto riconosciuto e, non più un traguardo da conquistare.

In Italia, la lotta per la conquista dei diritti civili ha mosso i primi passi alla fine degli anni ’60, come documenta Enrichetta Alimena nel suo ”Lotta per L’inclusione”. Un libro intenso che intreccia sapientemente testi giuridici e articoli di giornale, ed accompagna il lettore ad una crescente consapevolezza su necessità e diritti civili anche grazie una continua evoluzione del linguaggio impiegato nel libro e negli atti riportati.

La presentazione curata dall’Associazione Dis-Education, promotrice dell’Osservatorio OCAM, è aperta a tutti i cittadini.