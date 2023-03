Sabato 25 marzo, alle ore 19 nel foyer dell’Auditorium TaTÀ di Taranto, in via Deledda ai Tamburi, presentazione del libro “Produrre teatro in Italia oggi” di Francesca D’Ippolito (Dino Audino Editore, 2022). Dialogherà con l’autrice Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese. Modera Giulia Galli.

Come si produce uno spettacolo teatrale? In che modo si coniugano il desiderio artistico e la necessità di fare impresa? Attraverso l’analisi sia dei modi tradizionali (consolidati ed efficaci) di produrre teatro sia di quelli più recenti, caratterizzati dall’innovazione dei processi creativi, questo libro offre tutti gli strumenti necessari per produrre e organizzare uno spettacolo.

Una vera e propria guida che, tenuto conto delle caratteristiche che distinguono le imprese culturali da tutte le altre, analizza i passi necessari per un approccio consapevole al project management dello spettacolo dal vivo, in costante riferimento alle politiche culturali italiane attuali, tra strategia, pianificazione, festival, residenze e altre esperienze concrete.

Perché, come scrive Alessandro Toppi nella postfazione, «anche l’opera più integra rischia la sparizione prematura, e dunque la non incidenza civile e culturale, se non è accompagnata da una gestione che ne sostenga la qualità, ne nutra la permanenza e ne favorisca l’incontro col pubblico, di replica in replica».

Francesca D’Ippolito

Foggiana d’origine, studia filologia classica, laureandosi all’Università degli Studi di Siena con una tesi sui finanziamenti pubblici per il teatro nell’Atene del V secolo a.C., con un’appendice dedicata al contemporaneo e al FUS. Da oltre dieci anni si occupa di organizzazione teatrale collaborando con molte realtà diffuse sull’intero territorio nazionale (tra le altre, Factory, Teatro dell’Argine, Fibre Parallele, VicoQuartoMazzini, Crest, Quelli di Grock).

Ha lavorato in importanti festival nazionali e internazionali (tra gli altri, Castel dei Mondi di Andria, stArt up teatro di Taranto, Mercantia di Certaldo, I Teatri della Cupa nel nord Salento, Kids a Lecce). È cultrice della materia in Storia del teatro al DAMS dell’Università del Salento. Dall’ottobre 2019, presiede il C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea), progetto impegnato nella tutela degli artisti e delle imprese.

L’evento è promosso dal Crest, in collaborazione con l’Associazione Presìdi del libro, Presidio del libro Il Granaio/Libreria Dickens di Taranto. Ingresso libero. Info ai numeri 099.4725780 – 099.7362186.