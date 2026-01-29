Venerdì 30 gennaio, alle 17.30, nella Biblioteca comunale Acclavio in piazza Dante (Bestat) a Taranto, la presentazione del libro di Claudio Frascella “Cimpiel Biondi Colletta – Taranto e il calcio, romanzo di una stagione”. Condurrà il giornalista Gianni Sebastio.

Ci sono volti, situazioni, partite che non dimenticheremo mai. Appartengono alla nostra

vita, ai ricordi, alla memoria collettiva. Questa è la storia di una indimenticabile squadra di calcio raccontata da un ragazzino che la segue dai bordi del campo. Fa il raccattapalle,

frequenta gli spogliatoi. E’ a contatto con i protagonisti, ne raccoglie le battute, segue gli

allenamenti, spesso gioca con loro e sogna di imitarli. Vive il dietro le quinte, soffre per le

sconfitte, esulta dopo ogni vittoria.

Il Taranto, la squadra del suo cuore, si gioca la serie B. Dentro o fuori. E’ la stagione 1972-73. Si lotta, fino all’ultimo minuto. Il ragazzino – l’autore di questo libro, il testimone della storia – fa rivivere quelle emozioni. Chi c’era, potrà ritrovarle vivide, divertenti, spesso commoventi. I giovani, guardando indietro – è passato più di mezzo secolo – potranno scoprire un altro calcio. Più romantico, più umano, davvero popolare.

Claudio Frascella, giornalista tarantino, ha scritto per Corriere del giorno e Nuovo

Quotidiano di Puglia. Ha pubblicato con le riviste musicali nazionali Nuovo sound, Ciao

2001, Magazine/Telesette, Millecanali/Sole 24 Ore. Nel maggio del ’76 il suo debutto alla

conduzione di programmi con Studio 100 Radio, attività proseguita con Publiradio,

emittenti da lui dirette fino al giugno 2016. Autore di testi, ha collaborato con Radiorai e

Radio Montecarlo.

Tutti i suoi titoli sono stati pubblicati da Editrice Scorpione. L’esordio con il romanzo «Quei

ragazzi casa chiesa e pallone» (dicembre 2010). A seguire, «‘U megghie sì tu» (dicembre

2011), «‘U megghie sì tu – E none le chiacchiere» (dicembre 2012), «Seduti in quel caffè…

Sognando Liverpool» (dicembre 2014) e «‘U megghie d’u megghie – Nonsoloantologia»

(dicembre 2019). «Cimpiel Biondi Colletta – Taranto e il calcio, romanzo di una stagione»

(dicembre 2025) è il suo sesto libro.