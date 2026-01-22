Dal 25 gennaio al 1° febbraio, la suggestiva Corte Lo Jucco di Talsano (Taranto) ospiterà il Premio Claude Monet, prestigiosa rassegna artistica organizzata dalla Precis Arte, agenzia culturale attiva nel panorama artistico nazionale e internazionale da oltre dodici anni.

L’inaugurazione si svolgerà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 10:30. L’evento nasce per celebrare i 100 anni dalla morte di Claude Monet, figura cardine dell’Impressionismo e maestro indiscusso della modernità pittorica, la cui eredità continua a influenzare il linguaggio visivo contemporaneo.

Il Premio si propone come un omaggio sentito e colto, capace di mettere in dialogo la storia dell’arte con le più attuali ricerche espressive. Nel corso della manifestazione saranno premiati artisti, provenienti da diverse regioni d’Italia ed anche dall’estero, selezionati per la qualità delle opere e per la coerenza con i valori di ricerca, sensibilità e libertà espressiva che hanno caratterizzato l’opera di Monet:

Soccorsa Marilena Capone (mini personale), Lisa Perini (mini personale), Roberto Pino (mini personale), Massimiliano Conti, Giuseppe La Sorsa, Laura Petracca, Chiara Vannucchi, Suzana Lotti, Luigi Messina, Luca Taddeini, Caterina Caldora, Francesca Guetta, Nella Parigi, Francesca De Donatis, Michele Mc, Maria Teresa Stasi, Angelo Monte, Mario Peluso, Giuseppa Maria Gallo, Rossella Passarelli, Domenico Ursillo, Lucia Alegiani, Massimo Paracchini, Esther, Vincenzo Rossi, Luca S., Fulvio Z’Ago, Franco Martino.

Le opere degli artisti saranno in esposizione fino al primo febbraio 2026, tutti i giorni, con apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle 12:00.

Accanto alle arti visive, il Premio darà spazio anche alla poesia, con il riconoscimento a due poetesse del territorio, sottolineando l’importanza del dialogo tra le diverse forme artistiche: Adriana Galasso e Stefania Casamassima

Il programma culturale prevede inoltre gli interventi della dott.ssa Gabriella Ficocelli, del prof. Francesco Urso, della responsabile della Precis Arte Lucia La Sorsa, del direttore Artistico Vincenzo Massimillo che offriranno contributi critici e riflessioni storico-artistiche sul valore dell’impressionismo e sull’attualità del pensiero estetico di Monet.

Con il Premio Claude Monet, la Precis Arte rinnova il proprio impegno nella valorizzazione dell’arte contemporanea, promuovendo eventi di alto profilo culturale capaci di unire memoria, creatività e territorio, in un contesto di confronto aperto e internazionale.