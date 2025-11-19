La nuova stagione del Teatro Orfeo di Taranto si apre il 20 novembre con “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller, un capolavoro che torna in una veste teatrale contemporanea. Sul palco del teatro più antico della città saranno protagonisti Giuseppe Zeno ed Euridice Axen, affiancati da Barbara Alesse, Francesco Bonomo e Vito Facciolla.

Lo spettacolo, tratto dal testo teatrale di Lina Wertmüller scritto con Valerio Ruiz, è diretto da Marcello Cotugno, che ne firma anche l’adattamento insieme a Irene Alison. Le scene sono di Roberto Crea e i costumi di Lisa Casillo.

Lo spettacolo non imita il celebre film del 1974, ma ne evoca l’essenza traducendola in una potente azione teatrale. Gli attori si muovono in una dimensione fisica e simbolica, fatta di corpo, parola e memoria, restituendo allo spettatore la stessa tensione sensuale e la poesia ruvida che segnarono la pellicola originale.

Zeno e Axen reinterpretano i ruoli che furono di Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, icone del cinema italiano: Gennarino e Raffaella, nemici e amanti, equilibristi in una danza di attrazione e scontro, alla ricerca di uno stato di natura dove sia possibile amarsi al di là di ogni differenza. Ma una volta tornati alla civiltà, l’amore non basta più: l’epilogo amaro firmato Wertmüller resta una lucida metafora dei conflitti ideologici, economici e di genere che attraversano ancora la nostra epoca.

La versione proposta ricolloca la storia nel presente, calandola nel contesto di una società tardo-capitalista, dove nuove tensioni e contraddizioni ridefiniscono i rapporti di potere, di genere e di classe. Negli ultimi anni, il mutamento degli equilibri di genere ha generato una coscienza nuova e più inclusiva, offrendo una prospettiva inedita su temi come sesso e razza, elementi centrali in un testo come questo. Se nel primo atto gli scontri ideologici e i battibecchi tra i protagonisti si consumano sul lussuoso yacht, è nel secondo, sull’isola dove Raffaella e Gennarino naufragano, che le dinamiche di potere si ribaltano, trasformando la loro relazione in un campo di battaglia emotivo e simbolico.

Pur aggiornato nei contenuti, il testo mantiene intatta l’ironia tagliente e l’energia caustica tipiche della regista: Travolti resta un racconto d’amore e di lotta di classe, capace ancora oggi di provocare, divertire e commuovere. La distanza tra i due protagonisti, lei, simbolo del privilegio; lui, della marginalità, continua a rappresentare la crepa insanabile della nostra società.

Giuseppe Zeno, attore versatile tra teatro, cinema e televisione, è noto per le sue interpretazioni in serie di successo come “L’onore e il rispetto” e “Il Paradiso delle Signore”.

Euridice Axen, attrice di cinema, tv e teatro, figlia d’arte, è conosciuta per la serie “Le tre rose di Eva”, per il film “Loro” di Paolo Sorrentino e per il lavoro teatrale “Settimo senso – Moana Pozzi”.

La stagione teatrale 2025/2026 è organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia. Partner ufficiale Its Mobilità Academy.

Abbonamenti:

Platea e Prima Galleria: €420

Seconda Galleria e Platea Laterale: €350

Terza Galleria: €300

Info, abbonamenti e biglietti:

099 4533590 – 329 0779521

www.teatrorfeo.it

info@teatrorfeo.it