Tre giorni di sport, inclusione e solidarietà al TurSport di San Vito. Mercoledì 15 aprile la conferenza stampa di presentazione. Taranto si prepara a diventare capitale dell’inclusione sportiva con la fase finale dello Special Basket – Concentramento Sud Italia, in programma dal 17 al 19 aprile 2026 presso la struttura TurSport di San Vito.

L’evento, che riunirà atleti con disabilità intellettive provenienti da quattro regioni italiane, sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa di mercoledì 15 aprile alle ore 11.00, che si terrà proprio presso il TurSport di San Vito (Taranto). La conferenza sarà coordinata dalla giornalista Alessandra Carpino, vicedirettore di GiornaleRossoBlu.it, media partner ufficiale dell’iniziativa.

Un grande evento di sport inclusivo

Nel corso dell’incontro con la stampa verranno illustrati tutti i dettagli della manifestazione, il programma delle gare, le modalità di partecipazione e il valore educativo e sociale del progetto Special Olympics.

Saranno inoltre presentati i team partecipanti, le istituzioni coinvolte e il ruolo fondamentale delle realtà del terzo settore che accompagneranno l’evento.

Lo Special Basket: sport, crescita e inclusione

I tornei Special Olympics, come lo Special Basket, rappresentano molto più di una competizione sportiva. Sono percorsi strutturati di crescita personale e sociale per atleti con disabilità intellettive, che si sviluppano attraverso il gioco di squadra, il rispetto delle regole e la condivisione.

Il torneo prevede diverse modalità di gioco: partite 5 vs 5 e 3 vs 3, Giochi Speciali (GS) dedicati ad atleti con disabilità più gravi o pluridisabilità.

Il format prevede: Fasi semifinali e fasi finali con premiazioni ufficiali secondo il protocollo Special Olympics (oro, argento, bronzo e partecipazione)

Le squadre partecipanti

Alla fase finale di Taranto prenderanno parte 18 squadre provenienti da Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia, organizzate per garantire equità e inclusione.

Basilicata: Riva dei Greci (Bernalda)

Sicilia: Orizzonte (Gela), AIPD Termini Imerese, Un Futuro per l’Autismo (Catania)

Calabria: Andromeda Reggio Calabria, I Girasoli della Locride (Locri), Il Dado (Locri)

Puglia: La Barlettana (Barletta), AVIS (Trani), Murgia Special (Cassano), Freedom (Toritto), Fortitudo (Gravina), Murgia Special (Santeramo), Minozzi Gioia (Gioia del Colle), ASH Taranto, Osmairm Laterza, Teknical Sport Massafra (squadra ospitante)

Tutte le squadre sono unificate, permettendo la partecipazione congiunta tra atleti Special Olympics e partner normodotati, rafforzando il valore dell’inclusione reale dentro e fuori dal campo.

Organizzazione e rete territoriale

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione tra:

Team Puglia Special Olympics, rappresentato dalla Direttrice Regionale Ketti Lorusso e dal Direttore Provinciale Luigi Dicensi

Teknical Sport Massafra, organizzatrice dell’evento, insieme all’ASD De Florio Nuovi Orizzonti

GiornaleRossoBlu.it, media partner ufficiale

Un sistema sinergico che unisce sport, istituzioni e territorio per promuovere una cultura dell’inclusione attraverso lo sport.

Il ruolo delle associazioni e dei centri diurni

Un contributo fondamentale all’evento sarà garantito dalle associazioni di volontariato e dalle cooperative dei centri diurni, che affiancheranno l’organizzazione e supporteranno la piena riuscita della manifestazione.

La partecipazione attiva del terzo settore rappresenta un elemento centrale del progetto, rafforzando la dimensione sociale e comunitaria dell’iniziativa.

Unica eccezione sul territorio scolastico è rappresentata dall’I.C. G. Salvemini, che metterà a disposizione anche la propria palestra per lo svolgimento delle attività previste.

Patrocini e riconoscimenti

La manifestazione gode del patrocinio e del sostegno di:

Regione Puglia e Provincia di Taranto

Comune di Taranto e Comune di Massafra

Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità

CONI Puglia

CIP Puglia

ACES Puglia

Sport e Salute – Regione Puglia

Dal 17 al 19 aprile 2026, il TurSport di San Vito diventerà un luogo di sport, emozione e partecipazione, dove ogni partita sarà un messaggio di inclusione e crescita condivisa.

Lo Special Basket – Concentramento Sud Italia non è solo una competizione, ma un’esperienza collettiva che mette al centro la persona, il rispetto e il valore della diversità.

Tutti gli aggiornamenti, il programma delle gare e le informazioni sull’evento saranno disponibili su GiornaleRossoBlu.it