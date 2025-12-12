Con l’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini si avvia, da sabato 13 dicembre, la stagione invernale 2025-26 del Taranto Opera Festival. Il direttore sarà Ferdinando Redavid, la regia è di Giulia Diomede; suonerà l’Orchestra del Taranto Opera Festival.

Considerata uno dei capolavori di Puccini, Madama Butterfly è l’opera dell’innocenza perduta e dell’amore non corrisposto; racconta il dramma di Cio-Cio-San, la giovane geisha che crede nell’amore eterno di un ufficiale americano; l’attesa, la speranza tradita, il dolore e il sacrificio in una delle partiture più intense mai scritte.

Il direttore artistico è Paolo Cuccaro, Pierpaolo De Padova è il direttore generale, casting director del festival è Ugo Tarquini. L’opera andrà in scena sabato 13 dicembre (ingresso ore 20, sipario ore 21), domenica 14 dicembre (ingresso ore 15, sipario ore 16) e lunedì 15 dicembre (ingresso ore 20, sipario ore 21), ingresso per le scuole ore 9, al Teatro Fusco di Taranto.

Un grande esempio di letteratura operistica, con novità e sperimentazione musicale e narrativa, l’opera si basa dramma “Madama Butterfly” del commediografo statunitense David Belasco, a sua volta ispirato da un racconto omonimo di John Luther Long. I librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica cominciarono il lavoro sul libretto dal 1901. Per alcune suggestioni orientaleggianti, presero spunto dal romanzo di ambientazione giapponese “Madame Chrysanthème” di Pierre Loti.

Con quest’opera, si avvia il cartellone del Taranto Opera Festival composto da altri tre appuntamenti: L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini (27, 28 e 29 gennaio 2026), Carmina Burana di Carl Orff (15 febbraio), Norma (19, 20 e 21 marzo), capolavoro di Vincenzo Bellini che chiuderà la stagione.

Personaggi e interpreti della Madama Butterfly saranno:

Madama Butterfly (Cio-Cio-San)

Marija Jelic (1a – 3a recita)

Valentina De Pasquale (2a recita e matinée scuole)

Suzuki – Mariangela Zito

B.F. Pinkerton Oronzo D’Urso (1a – 3a recita)

Zi-Zao Ghuo (2a recita e matinée scuole)

Sharpless – Pedro Carrillo

Lo Zio Bonzo – Alessandro Arena

Goro – Giacomo Leone

Kate Pinkerton – Marcella Diviggiano

Il Principe Yamadori – Gianni Nasti

Il Commissario Imperiale – Guo Yongcheng

L’ufficiale del Registro – Stefano Quibrino

La Zia – Angela Cesare

La Mamma – Denise Turco

La Cugina – Ludovica Pulpo

Dolore – Pierpaolo Lucchesi

Coro Tarenti Cantores

Tiziana Spagnoletta – Maestro del Coro

Angela Massafra – Direttore di Palcoscenico

Domenica Attolico – Maestro Collaboratore

Arianna De Pasquale – Maestro ai Sopratitoli

Silvia Giancane – Scenografa

Damiano Pastoressa – Scene

Meghy Costumes d’epoque (Mesagne) – costumi

Melissa D’Andria – Trucco

“L’amore, la passione, il tradimento, il dolore, le insidie della vita, il matrimonio ed i figli, la speranza – è stato spiegato – sono stati i temi che hanno caratterizzato la scelta del programma invernale del Taranto Opera Festival”. Gli organizzatori del Taranto Opera Festival hanno dichiarato che “l’obiettivo è stato confermare l’offerta lirico-operistica e sinfonica nel capoluogo tarantino ed in ambito pugliese, riportando la grande opera lirica all’attenzione del pubblico e della critica, con una scelta classica ma, al contempo, contemporanea, che ha trovato gradimento tra gli spettatori, tanto che le quattro recite registrano già il “tutto esaurito” nelle prenotazioni. Al cartellone partecipano alcuni tra i nomi più noti del panorama lirico internazionale e alcuni dei più grandi interpreti musicali”.

Per informazioni: Associazione Musicale “Domenico Savino”, Via Cavour 24 Taranto – tel. +393757044367 (biglietti e abbonamenti); info@tarantoperafestival.it ass.musicaledomenicosavino@gmail.com; www.tarantoperafestival.it