Il Taranto Opera Festival – stagione invernale prosegue il 22 e 23 gennaio prossimi, sabato e domenica, con “Le nozze di Figaro”, opera in quattro atti di Wolfgang Amadeus Mozart, in scena al teatro Fusco di Taranto.

Alle ore 16, si terranno le recite pomeridiane, alle ore 21 sono programmate le recite serali. L’opera del compositore viennese è basata sul libretto di Lorenzo Da Ponte ed è tratta dalla commedia “Le mariage de Figaro” di Beaumarchais.

La grande tradizione operistica italiana e la musica classica internazionale tornano a Taranto nella stagione invernale del Taranto Opera Festival, con nomi importanti del panorama lirico italiano in entrambi i cast.

Il cartellone è organizzato dalla squadra del Taranto Opera Festival, dall’associazione musicale Domenico Savino e dal Comune di Taranto, con i patrocini ed il sostegno di: Puglia Sounds, Unione Europea, Fsc Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia 365, Ministero per i beni e le attività culturali, Banca di Taranto, Common Time e Taranto Capitale di mare. Il direttore artistico del festival è il maestro Paolo Cuccaro.

Lo spettacolo del Taranto Opera Festival

Direttore de Le nozze di Figaro sarà il maestro Jimmy Chiang, la regia è affidata a Luigi Travaglio; suonerà l’orchestra del Taranto Opera Festival.

Personaggi ed interpreti de Le nozze di Figaro saranno Luca Bruno (il conte d’Almaviva); Cecilia Hyunah Son (la contessa Rosina); Lorena Lepidi (Susanna); Pedro Cardillo (Figaro), Lucia Mastromarino (Cherubino); Ylenia Scimia (Marcellina); Stefano Rinaldi Milani (Bartolo); Benedetto Agostino (Don Basilio e Don Curzio); Marcella Diviggiano (Barbarina); Salvatore Cavallo (Antonio, il giardiniere).

Il cartellone

Il cartellone si compone di cinque appuntamenti. Quattro opere sono portate in scena al teatro Fusco di Taranto; un concerto è invece programmato nella Concattedrale Gran Madre di Dio. Al programma lirico-operistico, si è scelto infatti di abbinare una delle più famose ed intense sinfonie di Beethoven: il 20 febbraio, nella Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, sarà in scena infatti la “Nona sinfonia di Beethoven” (sinfonia n. 9 in re minore per soli coro e orchestra op. 125), diretta da Lorenzo Bizzarri (Orchestra del Taranto Opera Festival).

Si chiude il 26 e 27 marzo, sempre al teatro Fusco, con “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini (direttore Giuseppe Acquaviva, regia Lev Pugliese, Orchestra del Taranto Opera Festival). L’opera si basa sul dramma “Madama Butterfly” del commediografo statunitense David Belasco, a sua volta ispirato da un racconto omonimo di John Luther Long. I librettisti Giuseppe Giacosa e Luigi Illica cominciarono il lavoro sul libretto a partire dal 1901. Per alcune suggestioni orientaleggianti, presero spunto dal romanzo di ambientazione giapponese “Madame Chrysanthème” di Pierre Loti.

Nonostante il perdurare dell’emergenza pandemia, il Taranto Opera Festival prosegue con buoni risultati ed un grande apprezzamento da parte del pubblico, composto da amanti e cultori del melodramma ma anche dalle scuole, in collaborazione con il liceo musicale Archita di Taranto ed il conservatorio G. Paisiello. Gli organizzatori del Taranto Opera Festival dichiarano che “l’obiettivo è confermare l’offerta lirico-operistica e sinfonica nel capoluogo tarantino ed in ambito pugliese, riportando la grande opera lirica ed una delle sinfonie più complesse ed affascinanti della storia della musica all’attenzione del pubblico e della critica.

Al cartellone partecipano alcuni tra i nomi più noti del panorama lirico internazionale e alcuni dei più grandi interpreti musicali. L’amore, la passione, il tradimento, le insidie della vita, il matrimonio ed i figli, la speranza sono i temi che caratterizzano la scelta del programma invernale del Taranto Opera Festival che, ancora una volta, pone al centro il ruolo della donna declinato in personaggi femminili intensi, atipici e ben caratterizzati”.

Per informazioni e prenotazioni sui biglietti: associazione musicale Domenico Savino, via Cavour 24, Taranto (tel. 3392360993; 3757044367); info@tarantoperafestival.it; www.tarantoperafestival.it.