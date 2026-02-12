“Omaggio a Gianni Morandi” domenica 15 Febbraio alle 18.30 al teatro Orfeo di Taranto. In un tributo all’eterno ragazzo del pop italiano, un concerto dal vivo per ripercorrere una straordinaria carriera con filmati, aneddoti e storie.

Protagonista di questo “omaggio” a un artista inossidabile, il cantante e autore Franco Guitto. Sarà lui ad interpretare le canzoni più amate di Morandi, da Fatti Mandare dalla mamma a Scende la pioggia, da Se non avessi più te a Occhi di ragazza, proseguendo con Uno su mille, La fisarmonica e tante altre.

Ad accompagnare Guitto, autore e interprete di “Taranto sei grande”, inno della squadra rossoblù, una formazione musicale con Franco Izzo (tastiere), Aldo Ninfa (chitarre), Aldino Venere (batteria) e Pasquale Saltalamacchia (basso). Sarà una serata all’insegna del puro divertimento, assicura Guitto, con il coinvolgimento del pubblico, che avrà modo di interagire con il protagonista della serata cantando le più belle canzoni di Morandi.

Ingresso: 18,00 euro (posto unico numerato) e 13,00 euro (over sessanta): on line (TicketOne, 2 Tickets); botteghino del teatro Orfeo, tutti i giorni, dalle 17,30 alle 20,00 di ogni giorno, nell’agenzia Fenix punto Shop, con sede in via Battisti, 9 a Taranto.