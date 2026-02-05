Fa tappa a Taranto dal 2 al 15 febbraio 2026, la mostra “1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia”, promossa dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in collaborazione con il Ministero della Cultura, curata dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La documentazione della rassegna è stata arricchita da pregevole materiale storiografico locale posto a disposizione dall’Archivio di Stato e dalla Biblioteca Civica “Pietro Acclavio”. Le attività per l’organizzazione dell’evento sono state coordinate dalla Prefettura di Taranto.

La mostra, ospitata nella prestigiosa Galleria Meridionale del Castello Aragonese di questo Capoluogo, è stata inaugurata il 2 febbraio, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia e dei rappresentanti delle civiche Amministrazioni del territorio.

La suggestiva cerimonia è iniziata con i saluti istituzionali del Prefetto del Comandante Marittimo Sud e del Vicesindaco di Taranto che hanno espresso riflessioni sulla memoria della Shoah come monito per le generazioni future e sull’importanza del “ricordare” per onorare le vittime ma altresì come impegno a costruire un mondo inclusivo e rispettoso dei diritti umani.

All’illustrazione dei contenuti della mostra da parte del rappresentante del CeDEC, del direttore dell’Archivio di Stato, e della referente della biblioteca comunale, ha fatto seguito una breve relazione sul tema delle leggi razziali in Puglia, effettuata dal prof. Vinci del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il tutto è stato arricchito da alcuni brani musicali eseguiti dai musicisti del Conservatorio di Stato Luigi Paisiello di Taranto.

Affinché la realizzazione della mostra sia occasione per una riflessione condivisa con il mondo della Scuola – come ha sottolineato il Prefetto – l’iniziativa è stata divulgata, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, agli Istituti del territorio che nei prossimi giorni consentiranno a numerose rappresentanze di studenti, accompagnate dai propri docenti, di visitare la rassegna.

Collaboreranno all’iniziativa anche gli alunni dell’Istituto professionale di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Mediterraneo di Pulsano che garantiranno l’accoglienza delle scolaresche.

Per far conoscere il patrimonio culturale locale, in stretto raccordo con lo svolgimento della mostra, la Prefettura, d’intesa con il Comune di Manduria e con la collaborazione della Provincia di Taranto e del Consorzio Trasporto Pubblico, ha organizzato anche delle visite didattiche delle scolaresche alla “Casa Museo di Elisa Springer”, sito museale fondato all’interno della residenza in cui la scrittrice ebrea di origine ungherese – venuta a mancare nel 2004 – ha trascorso gli ultimi anni della sua permanenza in quel Comune.

Un luogo, dunque, dal forte valore simbolico, in grado di testimoniare l’esperienza delle vittime dei lager, mantenendo viva la memoria collettiva.