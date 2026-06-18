Due appuntamenti a La FACTORY dedicati alla musica durante la settimana del Medimex. Anche quest’anno, in occasione della settimana del Medimex, La FACTORY rinnova uno degli appuntamenti ormai entrati nella propria tradizione culturale: due puntate speciali di Stai Parlato dedicate al mondo della musica e ai protagonisti che ne animano la scena artistica e indipendente.

Gli incontri si svolgeranno negli spazi della FACTORY, in via Niceforo Foca 30 a Taranto, e saranno aperti al pubblico, mantenendo la formula che negli anni ha caratterizzato il podcast: una conversazione dal vivo capace di intrecciare musica, esperienze personali, percorsi creativi e confronto diretto con il pubblico.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 18 giugno alle ore 20:00 e vedrà ospite MAMA MARJAS, artista, autrice e performer tra le voci più autorevoli e riconoscibili della scena reggae italiana, la più rappresentativa voce della black music femminile italiana. Nel corso della serata si parlerà del suo percorso artistico, dell’impegno sociale che da sempre accompagna la sua produzione musicale, delle radici culturali che alimentano il suo lavoro e delle esperienze più recenti, tra cui la partecipazione all’edizione 2026 dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante.

Venerdì 19 giugno alle ore 20:00 sarà invece protagonista GIUSEPPE MARTIRADONNA, in arte Martiradò (già Emmagi), artista che da oltre vent’anni attraversa la scena reggae pugliese. Cresciuto all’interno dello Jonio Roots Sound tra sound system, dancehall e cultura reggae, Martiradò ha condiviso il palco e il microfono con alcuni dei principali protagonisti del genere, tra cui Fido Guido, Mama Marjas e Boomdabash.

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere un lungo percorso musicale che, dai live con formazioni come Rebel Soul, Inna Raise e Stand Up, lo ha portato fino alle più recenti produzioni soliste. Un viaggio che attraversa reggae, ska, rocksteady ed elettronica, raccontando l’evoluzione di una scena musicale che ha lasciato un segno importante nel panorama culturale del territorio.

Entrambe le registrazioni saranno aperte alla partecipazione del pubblico, che potrà assistere dal vivo alle conversazioni e contribuire con domande e curiosità rivolte agli ospiti.

Con queste due serate, La FACTORY conferma il proprio impegno nella promozione culturale indipendente, offrendo alla città occasioni di incontro e approfondimento capaci di affiancare e arricchire il programma del Medimex. Ingresso libero.