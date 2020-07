E mentre tutto torna piano piano alla normalità, a luglio tornano anche le fantastiche iniziative di “Springfield” con la direzione artistica dell’Associazione Smile di Manuel Manfuso che ha pensato ad un ricco cartellone che impegnerà tutti i martedì e giovedì del mese di luglio dalle 21 alle 23.

Si parte con la prima tappa, giovedì 2 luglio con lo spettacolo di magia “il teatro magico” di Mago Maraldo e a seguire si alterneranno i martedì con serate di intrattenimento a tema (con mascotte e ballo baby) ed i giovedì caratterizzati da spettacoli di clown, teatro delle marionette e magia.

La seconda serata, martedí 7, sarà a tema arcobaleno con ballo baby e la mascotte unicorno tanto amata dai bambini , giovedí 9 luglio il divertentissimo spettacolo “Arrivano i clown” dell’Associazione SDA animazione, il martedì 14 ci sarà la serata a tema mare con la mascotte baby shark ed il suo immancabile balletto e non solo. Direttamente da Cybertron, giovedì 16 luglio, torniamo bambini con Bumble Bee dei transformers, mentre martedí 21 luglio l’intrattenimento sará a tema Hawaii con ballo baby e la mascotte Lol hawaiana.

Giovedí 23 luglio non perdetevi il teatrino dei burattini organizzato dall’Associazione Sda animazione dal titolo ” Tore il pagliaccio pittore e Ciuffo il gufo ballerino”, mentre il tema dell’ultimo martedì del mese, il 28 luglio, saranno i pirati con la mascotte Topolino Pirata e l’immancabile ballo baby. Gran finale con l’ultimo spettacolo, giovedì 30 luglio con lo spettacolo “Comedy magic show” di Mago Maraldo.

Per tutte le serate in programma, mercatino dell’artigianato ed accesso ai giochini come di consueto, ma con le dovute precauzioni! Inutile dire che farete bene a non perdervi neanche una serata: i bimbi meritano l’intrattenimento che è mancato in questi mesi ed il nuovo motto deve diventare #iononrestopiúacasa! Ingresso gratuito

Consumazione obbligatoria (si consiglia la prenotazione dei tavoli al 392/6938936)