“Storie in Tasca”: il laboratorio di storytelling digitale. La Biblioteca Acclavio apre le porte alla creatività digitale con il nuovo ciclo di incontri “Storie in Tasca”. Un laboratorio innovativo dedicato a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni che vogliono trasformare le proprie idee in contenuti digitali d’impatto.

In un mondo dominato dai contenuti visuali, saper raccontare una storia non è più solo una questione di carta e penna. “Storie in Tasca” nasce per fornire ai più giovani gli strumenti tecnici e narrativi per navigare con consapevolezza e originalità tra video, animazioni e social media.

Il laboratorio si articola in quattro appuntamenti pomeridiani durante i quali i partecipanti esploreranno:

La struttura di una storia efficace e coinvolgente.

L’uso creativo di app e strumenti digitali per la produzione di video e immagini.

Strategie per comunicare messaggi originali sui canali social.

Calendario e Dettagli Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Acclavio (Via Salinella 31, Taranto) dalle ore 17.30 alle 19.00 nelle seguenti date:

04 e 18 febbraio

04 e 18 marzo

Modalità di Partecipazione

La partecipazione è completamente gratuita, ma i posti sono limitati. È pertanto obbligatoria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it.