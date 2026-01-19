La musica come linguaggio universale per crescere insieme. Parte presso il Centro della Cultura per l’Infanzia – Acclavio Kids un nuovo ciclo di laboratori gratuiti dedicati alle bambine e ai bambini dai 0 ai 6 anni.

L’iniziativa mira ad avvicinare i più piccoli al mondo dei suoni, valorizzando la musica come straordinario strumento educativo, relazionale ed espressivo.

Il progetto si articola in due percorsi specifici, studiati per rispondere alle diverse tappe dello sviluppo infantile:

Musica in braccio (0-36 mesi): un’esperienza condivisa tra piccoli e accompagnatori per rafforzare il legame affettivo attraverso il ritmo e la voce.

Musica in movimento (4-6 anni): un'esplorazione creativa di corpo e suono, dove il gioco diventa scoperta del ritmo e della coordinazione.

Gli incontri, curati da professionisti del settore, si svolgeranno in un ambiente accogliente e inclusivo, mettendo al centro la socializzazione e il benessere emotivo.

Calendario degli appuntamenti (Ore 17:30 – 19:00)

Percorso: Musica in braccio (0-36 mesi)

Date: 18 gen, 15 feb, 15 mar, 26 apr, 17 mag

Musica in movimento (4-6 anni)

1 feb, 1 mar, 12 apr, 3 mag

Informazioni e Modalità di partecipazione

Le attività sono gratuite, ma per garantire un’esperienza di alta qualità, i gruppi sono a numero limitato (massimo 10 partecipanti per fascia d’età). La prenotazione è strettamente obbligatoria.

Sede: Acclavio Kids, Via Pisa 14 – Taranto.

Prenotazioni: Inviare una mail a acclaviolab@serviziocomunetaranto.it.

(N.B. In assenza di prenotazione non sarà possibile accedere ai laboratori).