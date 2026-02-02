La creatività visiva diventa protagonista alla Biblioteca Acclavio con il lancio di Graphic Lab – Kids & Young, un ciclo di laboratori gratuiti dedicati al design e alla comunicazione visiva per giovanissimi dagli 8 ai 17 anni.

Il progetto mira ad accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di scoperta degli strumenti grafici — forme, lettere, immagini — intesi come veicoli per esprimere idee e narrazioni. Il laboratorio non si limita alla tecnica, ma punta a sviluppare lo spirito critico e le capacità espressive dei partecipanti attraverso attività pratiche e coinvolgenti. Per garantire un apprendimento efficace e un confronto diretto, i laboratori sono a numero chiuso (massimo 10 partecipanti per gruppo) e suddivisi in due fasce d’età:

Fascia 8–13 anni (KIDS): Incontri il 7 e 21 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, 2 maggio.

Fascia 14–17 anni (YOUNG): Incontri il 14 e 28 febbraio, 14 marzo, 18 aprile, 9 maggio.

Tutti gli appuntamenti si terranno il sabato mattina, dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

Il 21 marzo il laboratorio ospiterà un appuntamento d’eccezione con Gian Marco De Francisco, architetto, fumettista e Presidente della Scuola di Fumetto Grafite. Un’occasione imperdibile per i ragazzi di interfacciarsi con un professionista del settore e scoprire i segreti del mondo dell’illustrazione e del fumetto.

La partecipazione a Graphic Lab – Kids & Young è completamente gratuita. Data la limitata disponibilità di posti, la prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità educativa per il territorio, offrendo ai più giovani uno spazio di crescita culturale e creativa all’interno di un polo nevralgico come la Biblioteca Acclavio.