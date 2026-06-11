La FACTORY propone un nuovo fine settimana di incontri, ascolto e condivisione negli spazi di Porta Napoli, con due appuntamenti dedicati alla musica, alla letteratura e alla narrazione contemporanea.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 12 giugno alle ore 19:30 con “Nostra Signora del Buio”, incontro di ascolto condiviso dedicato al nuovo brano di Giorgio Consoli, pubblicato in anteprima lo scorso 29 maggio e anticipazione del suo prossimo lavoro discografico.

Più che una presentazione tradizionale, sarà un momento informale per ascoltare insieme il brano, parlare del percorso che lo ha generato e confrontarsi sulle suggestioni che ne attraversano il racconto. Un’occasione per stare insieme davanti a una storia, una voce e un immaginario artistico che intreccia musica e immagini, con la possibile partecipazione di Gabriele Benefico, autore dell’universo visivo del progetto.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 13 giugno alle ore 20:00 con la presentazione del libro “…dal mare – Nero di Odessa” di Marco Cardetta, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni.

A guidare l’incontro sarà Roberto Romano, che accompagnerà il pubblico all’interno di un’opera costruita come un romanzo in versi, dove storia, mito e memoria si intrecciano nel racconto di Odessa, città simbolo di contaminazioni culturali e identità plurali. Attraverso le pagine del libro emergeranno personaggi, luoghi e visioni che trovano nel mare il loro elemento unificante e la loro voce narrante.

Con questa due giorni La FACTORY continua il proprio lavoro di promozione culturale indipendente, proponendo occasioni di incontro aperte alla città e dedicate alla scoperta di autori, artisti e progetti capaci di generare dialogo e partecipazione.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.

La FACTORY

Via Niceforo Foca 30 – Porta Napoli, Taranto