Il Taranto Jazz Festival 2023 si apre il 21 luglio con un doppio concerto, protagonista il rock inglese intriso di jazz e psichedelia: in apertura Richard Sinclair in quartetto nel progetto “Taranterbury band of dreams”. Storico bassista e voce dei Caravan, Hatfield & The North e Camel, uno dei vati del “Canterbury sound” accompagnati da tre musicisti tarantini come Angelo Losasso, batterista in pianta stabile da oltre vent’anni e da due componenti de “Il Sogno di Rubik”: Francesco Festinante, chitarrista con cui sta lavorando alla realizzazione di un nuovo album e Vito Rizzi alle tastiere.

Seguirà il progetto Nude, un omaggio ai Radiohead, una delle più importanti band del nostro tempo, in chiave jazz ed elettronica, attraverso l’essenzialitá e l’incisività di Lisa Manosperti alla voce (reduce dalla finale di The Voice Senior 2023), Pierpaolo Martino (contrabbasso, elettronica, loops) e la straordinaria partecipazione di Rodrigo D’Erasmo al violino (Afterhours, Diodato). In aggiunta il featuring del percussionista e direttore artistico del TAJF, Antonio Oliveti.

