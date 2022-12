La città vecchia di Taranto si tuffa nel passato con l’evento di living history “Il Natale tra i vicoli del Medioevo”. Un racconto rievocativo del XIII secolo con protagonisti il periodo natalizio

Imbattersi nell’arrivo del funzionario imperiale di Federico II con il suo seguito in visita in città e nei milites di ronda in città, ammirare il volo di rapaci nello spettacolo di falconeria, vivere il momento dell’investitura di un nuovo cavaliere. Insomma, immergersi nelle atmosfere di un tempo con l’evento di living history “Il Natale tra i vicoli del Medioevo” in programma a Taranto il 17 e 18 dicembre.

Non una semplice due giorni, ma una precisa idea progettuale che punta a promuovere luoghi di grande valore e, più in generale, la città vecchia con uno sguardo a due straordinari personaggi del passato: San Francesco e Federico II. Tutto questo con la possibilità per i visitatori di vivere la Taranto della prima metà del XIII secolo e il clima delle feste natalizie.

Organizzatrice è l’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine, in collaborazione con il Comune di Taranto- Piano di rigenerazione sociale per l’area di crisi di Taranto approvato con decreto del 07/08/2020 del ministero dello Sviluppo Economico.

Nel percorso sono previsti svariati allestimenti dell’epoca come la classe di ragazzi della scuola di quei tempi (grazie alla collaborazione con l’istituto Frascolla) e la casa ipogea dei Cavalieri Teutonici, ma anche banchi didattici su inchiostri e alchimia, ricette, giochi da tavolo e astronomia araba, armi e sartoria. L’itinerario si snoderà tra vicoli, slarghi e ipogei (piazzetta Sant’Egidio, chiostro di San Francesco, ipogeo di palazzo Stola).

Cavalieri, artisti e cantastorie, trampolieri, tiratori con l’arco e sciabolatori e poi costumi, armature e allestimenti frutto di una minuziosa attività di studio e di ricerca filologica di rievocatori professionisti. Previsti anche due momenti a cura del Crest con l’interpretazione dell’attore Giovanni Guarino: “Un magnifico fiore”, cantastorie della vita di Federico II e “Ogni pena si trasforma in diletto” dedicato a San Francesco.

Il duplice appuntamento, ad ingresso gratuito, è in programma sabato 17 dicembre (dalle ore 17 alle 22) e domenica 18 (dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 21). Il corteo partirà da piazzetta Sant’Egidio e percorrerà pendio La Riccia, un tratto di piazza Castello e via Duomo per entrare nel chiostro di San Francesco dove si darà inizio all’evento.