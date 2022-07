Si terrà domenica 31 luglio, presso l’ippodromo Paolo VI di Taranto, il Gran Premio Due Mari “trofeo Donato Carelli”, edizione 2022. Un evento ricco di emozioni e divertimento che vedrà alternarsi la corsa al dj set e a momenti per i più piccoli.

Organizzato dalla SIFJ, società che gestisce l’ippodromo, vedrà come ospiti di eccezione Alex Belli e Delia Duran, coppia reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

A presentare la serata – con ingresso libero – come avvenuto per la scorsa edizione, sarà Vito Antonio Punzi, ex sindaco di Montemesola, attualmente consigliere provinciale e autore di “politica al trotto”, una iniziativa che portò in pista gli amministratori locali, per far toccare loro con mano la realtà e le difficoltà di chi lavora nel settore dell’ippica.

Infatti, il ruolo di presentatore per Punzi non è un lavoro ma una mission, alla quale non seguirà alcun compenso: «L’ippica per me è una passione alla quale segue la volontà di promuovere il nostro territorio – dichiara Punzi –. Oltre “politica al trotto”, sono state tante negli anni le attività e iniziative da me organizzate che hanno portato bambini e studenti all’ippodromo. Avvicinare i giovani allo sport, all’ippica che nel nostro territorio rappresenta una realtà da valorizzare, è il motore principale di tutto ciò che faccio».

Componente del circuito delle stelle ippiche per beneficenza, Punzi ha sempre valorizzato le realtà del territorio, sia da politico che da privato cittadino.

«Il nostro territorio offre tanto – dice – bisogna saper cogliere il bello. E a tal proposito, subito dopo il Gran Premio Due Mari di domenica, invito tutti a recarsi nel mio comune, Montemesola, dove in Largo Osanna, ribattezzata “Piazza dei Sapori”, si terrà la finale del Gran Festival dei Baffi, un’altra perla preziosa delle nostre tradizioni».