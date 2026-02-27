Il 2 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata per la Salute Mentale degli Adolescenti, un’occasione fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del benessere psicologico dei giovani e per contribuire concretamente alla riduzione dello stigma.

In questa cornice, a seguito dell’incontro del 29 gennaio dedicato alla “Stesura del Patto per la Salute Mentale”, e in continuità col percorso sviluppato nel 2025 per aggregare “la Rete” di associazioni che nel territorio insistono per promuovere inclusione e buone pratiche sociali, capaci di incidere sulle relazioni e sulla quotidianità del singolo e dei gruppi, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Taranto promuove il primo “Forum Cittadino per il Benessere Mentale degli Adolescenti”, che si terrà il 2 marzo presso la Biblioteca Civica Pietro Acclavio dalle ore 15.30 alle 18.30.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto e progettuale tra istituzioni, servizi sanitari, mondo accademico, terzo settore e comunità educante, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale sempre più solida e integrata a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie.

Elemento centrale del Forum sarà il dialogo interattivo con studenti, Consulta Provinciale, movimenti giovanili, genitori, insegnanti e associazioni del territorio, protagonisti attivi nella costruzione di proposte concrete e condivise. Oltre alla presentazione dei servizi sanitari dedicati ai giovani, l’Amministrazione Comunale illustrerà le politiche attive messe in campo a sostegno delle nuove generazioni. L’obiettivo è rafforzare la rete territoriale, progettare, e promuovere una cultura del benessere mentale che metta al centro ascolto, prevenzione e corresponsabilità educativa.

L’incontro è aperto a tutte le persone interessate.

Interverranno

Dr. Vito Gregorio Colacicco, Commissario Straordinario ASL Taranto

Dott. Pietro Bitetti, Sindaco di Taranto

I Servizi Sanitari dedicati

Dr.ssa A.C. Dellarosa, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Taranto, insieme al personale sanitario:

Centro di Salute Mentale

Psicologia Clinica

S.C. Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza

Servizio Disturbi della Condotta Alimentare

Dr.ssa Tatiana Battista, Dipartimento Prevenzione e Catalogo Scuola Salute

Le Istituzioni del Comune di Taranto

Dott.ssa M. Simeone, Assessore alla Pubblica Istruzione

Dott.ssa S. Lincesso, Assessore ai Servizi Sociali

Dott. M. Giorno, Assessore alle Politiche Giovanili

Il mondo accademico

Dott.ssa A. Schiedi, Prof.ssa Associata di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Polo Jonico

I Servizi del Terzo Settore

Dott.ssa M.A. Brigida, Presidente Centro Servizi Volontariato

Dott. G. Stasolla, Presidente Comitato Consultivo Misto

Modera l’incontro la Dott.ssa Ilaria Cinieri, S.C. NPIA – DSM ASL Taranto.

Un appuntamento aperto alla cittadinanza per costruire insieme una comunità più consapevole, inclusiva e attenta al benessere delle nuove generazioni, che si pone in continuità con l’appuntamento della mattinata, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione, nell’ambito del programma “Scuole che promuovono salute”, inserito nel Piano Regionale della Prevenzione 2021–2025, al quale il DSM ha aderito, che mira a strutturare, tra Scuola e Salute, un percorso congiunto e continuativo di promozione della salute, attraverso iniziative rivolte agli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado.