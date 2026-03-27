Pomeriggio ludico alla Biblioteca Acclavio: al via la sfida a colpi di Scarabeo.

La Biblioteca Acclavio apre le porte agli appassionati di enigmistica e giochi da tavolo con un evento interamente dedicato allo Scarabeo, il gioco di parole più amato di sempre. L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, dalle ore 16:30 alle 19:30, presso la sede di via Salinella 31.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la socialità e l’amore per la lingua italiana attraverso il gioco sano e stimolante. In un’atmosfera rilassata e circondati dal patrimonio librario della biblioteca, i partecipanti potranno sfidarsi in match all’ultima parola, mettendo alla prova la propria capacità strategica e la ricchezza del proprio vocabolario.

“Ogni parola può fare la differenza” è il motto di questo pomeriggio, pensato per un pubblico trasversale: l’età consigliata parte infatti dagli 8 anni in su, rendendo l’evento un’occasione perfetta sia per giovani studenti che desiderano allenare la mente, sia per adulti in cerca di un passatempo creativo e conviviale.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Biblioteca Acclavio, via Salinella 31, Taranto.

Data e orario: Domenica 29 marzo, ore 16:30 – 19:30.

Partecipazione: Gratuita.

Per garantire una gestione ottimale degli spazi e dei tavoli da gioco, la prenotazione è obbligatoria inviando una mail all’indirizzo: acclaviolab@servizicomunetaranto.it.