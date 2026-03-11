Corso di formazione cucina Halal Friendly a Taranto. Il cibo è accoglienza. Il Tavolo del Turismo del Comune di Taranto, organizza gratuitamente un percorso formativo di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo 2026, riservato a operatori del settore ristorativo, che vogliono farsi trovare pronti per questo evento internazionale, elevare il livello del servizio e distinguersi nel settore hospitality.

Durante il corso imparerai:

• Tecniche di gestione della clientela internazionale con focus sulla cucina Halal

• Preparazioni gastronomiche a carattere religioso

• Gestione dei reclami e delle situazioni critiche

• Ordini e stoccaggi di materia prima con certificazioni speciali

Inserimento della propria attività nell’ elenco delle strutture “Halal Friendly” del Comune di Taranto e dell’ Organizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026. Consegna della vetrofania ufficiale “Esercizio Halal Friendly” da esporre presso la tua attività.

A chi è riservato il corso su Cucina Halal

30 – 31 Marzo 2026 dalle 9.30 alle 11.00. Categoria: Ristoranti, Hotel, Bar, Pizzerie, Locande, Gastronomie

dalle 9.30 alle 11.00. Categoria: Ristoranti, Hotel, Bar, Pizzerie, Locande, Gastronomie 8 Aprile 2026 dalle 9.30 alle 11.00. Categorie: Panifici, Forni e Pasticcerie

Informazioni ed iscrizione entro il 18 Marzo 2026 sul sito: https://servizionline.comune.taranto.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=TUR_CIBO_ACCOGLIENZA

Cos’è la cucina Halal

La cucina halal segue i principi alimentari previsti dalla tradizione islamica. Il termine “halal”, che in arabo significa “lecito” o “consentito”, indica tutti quegli alimenti e processi di preparazione che rispettano le norme della legge islamica.

Nella pratica, questo riguarda soprattutto la selezione delle materie prime e i metodi di lavorazione: ad esempio sono vietati carne di maiale, alcol e ingredienti derivati, mentre le carni devono provenire da animali macellati secondo specifiche regole religiose.

Negli ultimi anni la cucina halal ha assunto anche un valore culturale ed economico sempre più rilevante, non solo nei Paesi a maggioranza musulmana ma anche in Europa. Ristoranti, mense e strutture ricettive si stanno infatti adeguando a queste esigenze alimentari, favorendo percorsi di formazione dedicati per chef, operatori della ristorazione e studenti del settore gastronomico.