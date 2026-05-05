Per la quinta volta, torna il Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days”, la versione primavera/estate dell’evento tarantino che raccoglie gli appassionati di fumetti e videogiochi.

Appuntamento il 9 e 10 Maggio al Mon Reve Ecogreen Resort ****. Spazio anche alle famiglie con numerose attività per bambini. L’evento dedicato a fumetti, cosplay e videogiochi è diventato uno dei più attesi appuntamenti pugliesi, richiamando appassionati e professionisti da ogni parte della nostra regione e dall’Italia.

La copertina di questa edizione è stata curata da Andrea BUONG Buongiorno che, con il suo

inconfondibile stile, ci presenta un Baby Taras che cavalca l’onda del divertimento, circondato dall’iconografia della cultura pop. Andrea sarà presente Sabato 9 Maggio, pronto a dedicare l’illustrazione omaggiata al pubblico.

“Organizzare uno degli eventi più inclusivi della città ci rende sempre molto orgogliosi! – commentano gli organizzatori Luigi Minonne e Andrea Romandini – Non vediamo l’ora di abbracciare il nostro pubblico nella splendida location che ci ospita.” Tantissimi gli espositori presenti, provenienti da diverse zone della Puglia e non solo.

Quali sono le novità di questa edizione del Taranto Comix “Sunny, Funny… Happy Days”?

Come sempre, largo agli ospiti che, con il passare delle edizioni, il nostro pubblico chiede di incontrare:

– St3pNy, uno dei creator più rilevanti nel panorama YouTube italiano e un vero pioniere nel mondo del gaming, ambito in cui ha costruito negli anni una community ampia e fortemente fidelizzata;

– Merisiel, una content creator che si distingue per uno stile visivo fortemente riconoscibile e una narrazione autentica, capace di unire estetica, personalità e storytelling.;

– Genkidama, il loro repertorio, dagli anni 70 fino ai giorni nostri, raccoglie il meglio delle sigle dei cartoni animati della tv commerciale, passando dai grandi successi Disney agli opening giapponesi.

Uno show unico e coinvolgente. Ben due i doppiatori presenti in questa edizione con altrettanti spettacoli di doppiaggio sul palco e gli immancabili Meet&Greet:

– Renato Novara, è un attore e doppiatore che ha prestato il proprio talento a numerose produzioni importanti del piccolo e grande schermo. È la voce ufficiale di . Tra i tanti celebri personaggi doppiati c’è , protagonista dell’anime One Piece, nell’anime omonimo Captain Tsubasa (Junior Youth Arc), in How I Met Your Mother, in FullmetalAlchemist e FullmetalAlchemist: Brotherhood, in Assassin’s Creed II e Assassin’s Creed Brotherhood e tantissimi altri;

– Flavio Aquilone, è uno dei doppiatori più apprezzati in Italia e ha iniziato la sua carriera nel 1994, a soli 4 anni. Nel corso degli anni, ha prestato la sua voce a personaggi indimenticabili come Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, Light Yagami in Death Note, Elliot Alderson in Mr. Robot e Denver in La Casa di Carta.

Grande spazio agli esponenti della Nona Arte, grazie alla presenza di tantissimi fumettisti, illustratori e creatori di mondi. Il pubblico del Taranto Comix avrà modo di incontrare e conoscere:

– Sergio Gerasi, fumettista attualmente a lavoro su Dylan Dog (Sergio Bonelli) e Valentina

(Feltrinelli Comics), molto presto verrà ulteriormente apprezzato per la sua biografia su Vasco Rossi, di prossima uscita. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo le tavole presenti su “Orbit Orbit”, il graphic novel di Caparezza. Gerasi è presente grazie alla collaborazione con Librerie Feltrinelli;

– Alessio Fortunato, docente e fumettista di fama nazionale, conosciuto soprattutto per il suo lavoro su Dampyr (Sergio Bonelli). E’ al loro su un graphic novel sulla vita di Edgar Allan Poe, sui testi di Claudio Chiaverotti;

– Musashi Son, al secolo Daniele Ciciriello, è un artista pugliese classe ’84. Pubblica come mangaka per Manga Senpai con la sua serie dark fantasy “Kimerya”, precedentemente pubblicata sulla rivista mensile Senpai Plus. Ha lavorato come fumettista per Lab Edizioni e come illustratore per case di produzione di giochi come District Games ed Edizioni Acchiappasogni;

– Valerio Manisi, scrittore, attore, regista, musicista, illustratore e fumettista Disney. Nel 2019 esce “Vivi la vita”, cortometraggio che vede protagonista, per la prima volta in un ruolo drammatico, il celebre Alvaro Vitali. Nel 2023 esce il suo ultimo corto “Era ora!” interpretato da Giacomo Rizzo. È dal 2008 che lavora nell’animazione, illustrazione e fumetto Disney

Da non perdere la nostra sempre nutrita Artist Alley che, per questa edizione, vanta la presenza di: Sofia Balestrucci, Silvia Zi Art Contessa, Michele Coretti, Francesco Petrelli, Blue Penguin Studio, Rozenberry, Loris Master, L’Aico e Pietro Depalma.

Si rinnova la collaborazione e la presenza di Grafite Scuola di Fumetto, Design e Illustrazione che quest’anno sarà presente con tantissimi autori e allievi, capitanati da Gian Marco De Francisco.

IL PALCO

Tutti gli ospiti e le attività citate si svolgeranno prevalente sul palco del Taranto Comix affidato alla conduzione degli inossidabili Francesco e Riccardo e dal mattatore Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria il quale torna con due quiz per veri nerd, con i premi offerti da Asmodee e con due imperdibili INK WARS, ossia la sfida tra fumettisti che disegnano dal vivo mentre si raccontano:

– Andrea Buongiorno vs Valenio Manisi, sabato 9 maggio;

– Alessio Fortunato vs Sergio Gerasi, domenica 10 maggio.

Da non perdere il talk sui diorama cinemetografici a cura di Osvaldo OZ Ciaccia e moderato dai Nerd Tales.

AREA GIOCO VISTA MARE

Si conferma l’Area Gioco, curata da MEK TOYS di Talsano. Saranno presentate tantissime novità, per far trascorrere al pubblico presente ore di relax e divertimento. Ritorna il Gruppo Modellisti Jonici che omaggerà i più piccoli con kit di montaggio e un workshop sul modellismo. Per gli amanti dei videogames, un tuffo nel passato grazie ai cabinati messi a disposizione da Panax Retrogames. e un salto nel futuro grazie all’area dedicata alla Realtà Virtuale curata da VRC Taranto.

LE ATTIVITÀ DEDICATE AI BAMBINI

Oltre a tutta l’area gemes sopra menzionata e ai tanti ospiti a loro dedicati, i più giovani metteranno alla prova la creatività partecipando ai Grafite Kids, corsi gratuiti di disegno organizzati dalla scuola Grafite. Non solo, con il “Cosplay Challenge Kids”, giovanissimi cosplayers potranno indossare i panni dei loro personaggi preferiti.

Inoltre, in Area Gioco, saranno messi a disposizione di tutti i piccoli nerd (ma anche di quelli grandi) diversi tavoli con chili e chili di Mattoncini Colorati, l’ideale per passare un piacevole pomeriggio a montare e smontare costrutti di ogni tipo.

Il KPop verrà risaltato al meglio con un tributo ispirato a KPop Demon Hunters, film campione di incassi e fresco vincitore di un Premio Oscar. Gli amici di QTrix sono pronti a far scatenare i vostri figli, con Meet & Greet a seguire.

E per tutti gli amanti di BeyBladeX, al Taranto Comix approdano i tornei e le gare non competitive, grazie alla collaborazione con Neverendig Comix di Brindisi.

COSPLAY

E a proposito di cosplay, non poteva certo mancare anche quest’anno la Gara Cosplay – grazie alla collaborazione di Lady Nakama del Nakama Comics&Manga – con la sfilata canonica del sabato e la premiazione della domenica. Agguerritissimi cosplayers si sfideranno sfilando su una passerella appassionante ed estrosa e mostreranno i loro costumi per aggiudicarsi i tre premi messi in palio dal Taranto Comix.

Non mancheranno i raduni tematici per tutti i cosplayers, tra cui un sensazionale raduno a tema One Piece che si terrà Domenica 10 Maggio, e le tante attività pensate da Giò Giò e i Supereroi.

MERCHANDING UFFICIALE

Grazie agli amici di All T-Shirt, il merchandising ufficiale del Taranto Comix è disponibile sul sito https://www.allt-shirt.it/ e, per la prima volta, direttamente in fiera.

FOTO E VIDEOREPORTAGE

Passo1 si occuperà di immortalare i momenti salienti con foto e sensazionali riprese video.

BIGLIETTERIA

On line sul sito Postoriservato.it al link www.postoriservato.it/showProductList.html?idOrganizers=269 Botteghino del Mon Reve, durante la manifestazione

PREZZO

10,00 euro in prevendita

13,00 euro al botteghino del Mon Reve

Ingresso libero per disabili non autosufficienti (paga solo l’accompagnatore) e bambini fino a 3 anni.

ORARI

Sabato 9 Maggio, apertura cancelli alle ore 11:00

Domenica10 Maggio, apertura cancelli alle ore 10:00

INFORMAZIONI

Cell: 349 8784615 – 328 4275021

Email: tarantocomix15@gmail.com

Pagina Facebook Taranto Comix

Profilo Instagram @tarantocomix

Si ringrazia Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo e Comune di Taranto per il patrocinio.

Si ringraziano gli Sponsor che sostengono l’evento