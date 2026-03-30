Il prossimo 4 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, gli spazi di Acclavio Kids (Via Pisa 14) si trasformeranno nel teatro di una speciale Caccia alle Uova di Pasqua, dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

L’evento, pensato per offrire ai più piccoli un’esperienza ludica e formativa, non sarà solo una ricerca di tesori colorati. Tra indizi da risolvere e nascondigli da scoprire, i partecipanti vivranno una mattinata ricca di:

Momenti di gioco cooperativo per stimolare l’amicizia;

cooperativo per stimolare l’amicizia; Letture animate per nutrire l’immaginazione;

per nutrire l’immaginazione; Piccole sorprese finali per premiare lo spirito d’iniziativa.

“L’obiettivo è trasformare i bambini in piccoli esploratori, permettendo loro di riappropriarsi degli spazi di aggregazione attraverso il gioco e la magia della narrazione” – spiegano gli organizzatori.

Data la natura dell’evento e per garantire la migliore esperienza possibile a ogni partecipante, i posti sono limitati. Dettagli dell’evento:

Data: Sabato 4 aprile 2026

Orario: 10:00 – 12:00

Luogo: Acclavio Kids – Via Pisa 14, Taranto

Target: Bambini dai 6 ai 10 anni

Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria tramite email.

Per info e prenotazioni: Si prega di inviare una richiesta all’indirizzo email: acclaviolab@serviziocomunetaranto.it