Scalda il motore la macchina organizzativa del Taranto Beer Fest 2026, la più importante manifestazione di questo tipo sul territorio, che anche quest’anno proporrà, da giovedì 6 a domenica 9 agosto, quattro serate all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento, del buon cibo e, soprattutto, della birra di qualità!

Confermata la formula di successo che vede l’ingresso al “Taranto Beer Fest” totalmente gratuito per tutti i cittadini che, senza alcun obbligo di consumazione o altro, tutte le sere potranno assistere agli spettacoli e godere del ricco programma di attività e iniziative: è una precisa scelta dell’organizzazione per permettere a tutti di trascorrere una serata in allegria e serenità.

Confermata anche la location del “Taranto Beer Fest” che, dopo il successo della passata edizione, anche questa estate si terrà nell’ex Area camper in Via Mascherpa, una strada di fronte al PalaMazzola, in un’ampia area recintata messa a disposizione dal Comune di Taranto. Questa location si è già dimostrata particolarmente adatta a questo genere di manifestazioni, non solo l’estate scorsa con il “Taranto Beer Fest”, ma anche nello scorso gennaio con il “Taranto in Fest” e con “Epifania in Fest”, altre due manifestazioni di successo di Athena Aps.

Proprio il consenso di pubblico di queste due ultime iniziative, in particolare “Epifania in Fest”, ha persuaso Athena Aps, nella persona della Presidente Paola Greco, ad apportare alcune modifiche alla collaudata formula dell’evento, per renderlo ancora più adeguato alle esigenze delle famiglie con bambini.

Questa estate, infatti, in apertura di serata sul grande palco del Taranto Beer Fest ci sarà uno spettacolo dedicato proprio ai bambini, con le mascotte e i personaggi più amati direttamente dai film e serie TV di maggiore successo; per tutto il resto della serata, inoltre, per tutti i bambini ci saranno tanti stand e aree giochi con animazione e intrattenimento dedicati alla loro età!

Dopo lo spettacolo per i bambini, continuerà l’ormai tradizionale programma del Taranto Beer Fest con il trascinante concerto live di una band popolare e, in seguito, un DJset che proseguirà nel pieno rispetto dell’ordinanza comunale a tutela del riposo dei residenti della zona.

Sarà possibile assistere agli spettacoli anche dai tavoli con circa 1.500 posti a sedere della grande area food and beverage, con tantissimi stand gastronomici e di bevande, con protagonista assoluta ovviamente la birra, con la possibilità di degustare oltre 50 tipi di birra, nazionali e internazionali, con tante novità!

Per raggiungere il “Taranto Beer Fest” tutti potranno parcheggiare l’auto gratuitamente nei 2.200 stalli del Centro Commerciale “Porte dello Jonio”, la cui direzione ha acconsentito a prolungare l’orario di apertura, area che sarà servita da un servizio di navette gratuito.

Il limitrofo parcheggio del PalaMazzola, infine, sarà invece riservato, sempre gratuitamente, alle moto, ai diversamente abili e alle donne in gravidanza o con bambini piccoli fino a due anni, una decisione di natura “sociale” dell’organizzazione per permettere a tutti di partecipare al Taranto Beer Fest.

Anche la quarta edizione del Taranto Beer Fest sarà organizzata, da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, da Athena Aps, in collaborazione con Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e con Buy&Go drinks food and more, due aziende di San Giorgio Jonio,

Taranto Beer Fest 2026 gode del patrocinio di Comune di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto.