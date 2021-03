Adessoscrivo e il suo nuovo libro per il nuovo appuntamento con la rassegna 3.0 “Pagina Dispari Live” winter edition, organizzato dalla libreria Mondadori di Taranto via De Cesare.

Sarà ospite dell’evento Adessoscrivo con il suo nuovo libro “Manuale d’uso per una vita di merda.” (Sperling & Kupfer)

L’appuntamento esclusivo si svolgerà online sulla pagina Facebook del Bookstore Mondadori alle ore 19.30 venerdì 5 marzo, a dialogare con Adessoscrivo, ci sarà Anèt, cantante e speaker radiofonica.

L’autore Adessoscrivo

Adessoscrivo è lo pseudonimo di un autore italiano che in pochi anni è riuscito a creare attorno a sé una straordinaria comunità di lettori.

I suoi romanzi (Dieci magnitudo, Quello che so sulle donne, Noi siamo eclissi e Respira) sono veri e propri casi editoriali, amati da centinaia di migliaia di persone che ogni giorno condividono sui social le sue parole.

Il libro

Il suo nuovo libro rompe gli schemi e offre ai lettori un Manuale d’uso per una vita di merda: << uno di quelli che vorresti leggere quando la vita va un po’ a puttane e non sai da dove iniziare per rimetterla in sesto. Non voglio dirti che, quando avrai finito questo libro, andrà tutto bene (ce lo hanno già detto in troppi nei mesi scorsi), perché nulla andrà bene se non decidiamo noi che così deve essere. Perciò, questo è più un: ‘Ricorda che dipende da te. >>

La rassegna

La rassegna web “Pagina Dispari – Live” nasce a marzo 2020, come uno strumento di incontro.

Un appuntamento nello spazio culturale virtuale della libreria Mondadori Bookstore di Taranto (via De Cesare), dove si intende conoscere l’autore come un compagno d’avventura, anzi di viaggio.

Pagina Dispari live vuole diventare un “melting pot” di storie e parole, emozioni, immagini, esperienze.

Dove gli utenti potranno essere partecipare in maniera interattiva con l’invio di domande e considerazione tramite il social network.

Un progetto targato web 0.3 per continuare con le iniziative della libreria anche in questo periodo di EMERGENZA senza perdere le buone abitudini come gli appuntamenti con l’autore.

Come partecipare alla presentazione

Per accedere alla presentazione basterà mettere MI PIACE alla pagina Facebook Mondadori Bookstore Taranto (via De Cesare) e seguire la diretta https://www.facebook.com/mondadoritaranto