Sabato 14 Giugno Stai Suonato Live in acustico a La Factory con LUCA CAROCCI e open act di SAMPAOLO. La Factory – Via Niceforo Foca 30, Porta Napoli – Taranto

Ingresso gratuito (sostieni La Factory con una libera donazione)

Alla vigilia del Medimex 2025, La FACTORY apre le proprie porte alla musica dal vivo.

E lo fa con una serata speciale, intima, densa di significato: sabato 14 giugno alle ore 22:30, prende vita STAI SUONATO con protagonista della serata il cantautore Luca Carocci, romano di nascita, ma cittadino del mondo per vocazione e spirito.

Carocci approda a Taranto nel mezzo del suo tour estivo, una serie di tappe selezionate che anticipano l’uscita del suo prossimo album, e sosta proprio qui La Factory per un’esibizione che promette emozioni autentiche, tra parole, musica e racconti vissuti.

Artista sensibile e musicista raffinato, Luca Carocci ha costruito negli anni un percorso coerente, attraversando luoghi, generi e collaborazioni (Gnut, Roberto Angelini, Margherita Vicario, Bianco, solo per citarne alcuni). I suoi dischi — Giovani Eroi, Missili e Somari, Serenata per chi è nervoso — sono piccole mappe esistenziali, e i suoi concerti momenti di incontro puro. Da qui il desiderio, condiviso da Luca e La Factory, di dare vita a un live in un luogo che è prima di tutto casa.

Ad aprire la serata ci sarà Sampaolo, cantautore romano dal vissuto eclettico e dalla scrittura affilata, che ha attraversato in lungo e in largo la scena musicale italiana — dal blues al folk urbano — con una voce profonda e uno stile narrativo personale. Sampaolo è anche amico e collaboratore di Luca Carocci, che ne ha prodotto gli ultimi brani.

L’ingresso è libero, nel solco dello spirito aperto e partecipativo che anima tutte le attività de La Factory. Chi lo desidera potrà contribuire con una libera donazione, utile a sostenere l’intero progetto.

STAI SUONATO conclude un programma già ricchissimo previsto per sabato 14 giugno: alle ore 21:00 verrà inaugurata nell’ HYPERCUBE GALLERY della Factory la mostra fotografica “LIVE” di Maurizio Greco, con un vernissage che ospiterà la registrazione dal vivo di Stai Parlato, il podcast originale de La Factory. Un’intera serata dedicata alla musica, alla parola e alle immagini per accompagnare con il nostro stile e la nostra voce l’arrivo del Medimex in città.

La Factory – Via Niceforo Foca 30, Taranto Sabato 14 giugno: h. 21:00 mostra + podcast | h. 22:30 live LUCA CAROCCI open act SAMPAOLO