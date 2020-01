Aperta la campagna abbonamenti della Stagione Teatrale 2020 di Castellaneta.

Cultura, emozioni e divertimento. Questi sono i sentimenti che regaleranno i cinque spettacoli organizzati dall’Amministrazione comunale di Castellaneta, in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. L’entusiasmo e il gradimento sono stati subito altissimi, da parte degli appassionati del teatro, con oltre settanta tagliandi venduti in pochi giorni, segno di una tradizione e di un amore che ha saputo superare anche l’assenza di questi ultimi anni.

L’anteprima con Iva Zanicchi

L’Assessorato alla Cultura, retto dalla dott.ssa Anna Rita D’Ettore, percependo l’importanza di un momento così atteso, ha voluto offrire, il 10 gennaio 2020, presso l’Auditorium “7 febbraio 1985”, con ingresso gratuito, la presentazione del libro di Iva Zanicchi, intitolato “Nati di Luna Buona”, che sarà la madrina di eccezione della stagione teatrale e momento di incontro per presentare ufficialmente il cartellone in programma, con la conduzione del noto autore e attore castellanetano, Fabio Salvatore.

Info e biglietti

Il 13 gennaio 2020 avrà inizio anche la vendita dei singoli biglietti, che vedranno un costo di € 20,00 per platea e palchi ed € 15,00 per la galleria. L’ingresso in sala sarà permesso dalle ore 20.00, mentre il sipario si aprirà alle 21.00, nel rigoroso silenzio dell’attesa e dell’emozione di ospitare una stagione teatrale che riporterà Castellaneta, tra le città più amate nell’intero panorama pugliese. Per info si possono contattare i seguenti recapiti: fax: 099/8446597; e-mail comunicazionesnc@virgilio.it e pagina facebook ComunicAzione