Quello di Lillo e Greg all’Orfeo di Taranto è certamente un ritorno gradito. E se nel 2016 hanno registrato il soldout con “Best of”, dopo 3 anni si preparano a calcare ancora una volta il palco del teatro dei due mari il 31 gennaio alle ore 21,00 con un nuovo sfavillante “varietà”:

“Gagmen – I fantastici sketch”. Il titolo parla chiaro e lascia spazio alla comicità più basica, più pura, depurata da qualunque orpello narrativo. Lillo e Greg punteranno, infatti, sul carisma e sulla rivisitazione (personale e tuttavia molto attuale) della classica tradizione degli sketch.

Lo spettacolo

Lo spettacolo riproporrà ulteriori cavalli di battaglia, questa volta tratti non soltanto dal loro repertorio teatrale ma anche da quello televisivo e radiofonico come “Che, l’hai visto?” (rubrica cult del famigerato programma radiofonico 610 condotto dai due) e “Normal Man”, che vede entrambi nei panni di due super eroi particolari! L’umorismo colto e sagace di questi volti della comicità italiana, che ha lasciato il segno persino nel mondo dell’editoria e dei fumetti nel lontano ’86, torna sul palcoscenico più forte che mai, ‘promettendo’ risate esilaranti. Una lettura della realtà colta e intramontabile, che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili. Gagmen sarà questo e molto altro.

Autori: Claudio Gregori e Pasquale Petrolo

Regia: Lillo e Greg e Claudio Piccolotto

Scene: Andrea Simonetti

Musiche originali: Claudio Gregori e Attilio Di Giovanni

Costumi: NC POP

Con: Lillo e Greg, Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini

Produzione: LSD Edizioni srl

Distribuzione: Terry Chegia

Informazioni e biglietti

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto dalle ore 18 in poi; oppure presso Box Office e Pausa Caffè, anche la mattina. Info 0994533590 – 3290779521

– Platea e prima galleria > Euro 35

– Seconda galleria > Euro 30

– Terza galleria > Euro 25