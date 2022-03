La Luna nel Pozzo presenta la nuova versione sensoriale: l’Audioteatro L’ago nel buio – Visioni di Helen Keller, testo e regia Robert McNeer, ideazione e disegno audio Gianluigi Strafella, con le voci di Natascia Fogu ed altri, canti Elaisa Sardella e Nico Tedesco.

L’audio-Teatro della Luna nel Pozzo vi porterà in un nuovo viaggio sensoriale che partirà dall’aperitivo veggente e non vedente e vi guiderà lungo l’ascolto della storia di una donna straordinaria e geniale, per finire poi attorno ad un fuoco conviviale.

Lo spettacolo di audioteatro

“L’AGO NEL BUIO” uno spettacolo AudioTeatro della Luna nel Pozzo. In Helen Keller incontriamo una figura complessa e geniale, una delle americane più amata e controversa del XX.mo secolo. Sordocieca dall’infanzia, raccontò con un linguaggio limpido e poetico la sua percezione del mondo. Diede voce, con la sua empatia stupefacente, a chi non l’aveva, partecipando con passione a tutte le lotte dei suoi tempi.

Per far risuonare la sua storia, abbiamo creato un nuovo vocabolario teatrale, l“AudioTeatro”, suggerito dagli isolamenti dei recenti lockdown. Nei nostri tempi, dove l’intrattenimento è iper-visivo, passando dai devices sempre più invasivi, l”AudioTeatro” propone un respiro profondo.

Chiudi gli occhi e fai un viaggio, accompagnato da una donna non vedente ma veggente, una donna che non dimenticherai mai.

L’AudioTeatro prevede una presentazione dal vivo, dove gli auditori sono comodamente seduti e vengono accuditi dagli “osti/angeli custodi”. In questo modo il pubblico gode non solo dello spettacolo, ma anche di un’esperienza di profonda connessione col mondo sensoriale.

Informazioni e prenotazioni

Spettacolo dai 16 anni. Domenica 20 Marzo 2022 h 18. Ingresso unico 20 euro (con aperitivo) Posti limitati (massimo 25) Info e prenotazione obbligatoria al numero 3315881790 (whatsapp)