Proseguono le iniziative del cartellone estivo di Francavilla Fontana. Martedì 29 agosto dalle 20.30 su via Roma è in programma la seconda anteprima del festival “Le Strade dei Libri” che quest’anno si terrà a ottobre.

Una serata dedicata alla narrazione con spettacoli e arte di strada distribuiti in quattro postazioni lungo via Roma. Un percorso tra illustrazioni e racconti con le performance di Mr Thomas, artista del fuoco e fachiro, Tony Bellissimo, clown, equilibrista, giocoliere e fantasista, Trampuglia, trampoliere e fantasista itinerante, e Pamela Mastrorosa che porterà in scena “Mettici il cuore”, spettacolo di teatro di figura e manipolazione di oggetti.

Le attività saranno accompagnate da un laboratorio di creazione di libri. Nel corso della serata sfileranno la bibliobici de Le Radici e le Ali Arciragazzi con tanti piccoli doni letterari pensati per le bambine e i bambini presenti.

L’iniziativa rientra nel cartellone di eventi estivi del Comune di Francavilla Fontana e nasce dalla preziosa collaborazione tra Le Radici e le Ali Arciragazzi e Armamaxa. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.