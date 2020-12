Raccolta generi di prima necessità al via nel fine settimana a cura della rete dei circoli territoriali.

La Federazione provinciale del PD di Taranto, aderisce all’iniziativa promossa dalla Segreteria nazionale, dal tema “Solidarietà in circolo”. L’azione operosa della rete dei circoli territoriali, sarà rivolta alle persone e alle famiglie indigenti, attraverso la raccolta dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

E’ questo un modo per esprimere prossimità e continuare ad essere a contatto con

le persone. Per combattere insieme la pandemia e per arginare le difficoltà. Con questa campagna vogliamo passare alla concretezza del nostro agire, mettendo a disposizione la rete dei circoli territoriali, quale luogo per la raccolta dei beni di prima necessità.

Il frutto maturato, sarà distribuito alla Caritas, ai centri d’assistenza, alle parrocchie e alle associazioni di mutuo soccorso.

La campagna “Solidarietà in circolo” avrà inizio nel corso di questo fine settimana e andrà avanti sino al 20 dicembre prossimo. Segue elenco prime adesioni, che verrà successivamente aggiornato:

• Circolo comune di Mottola già in azione e in collaborazione con la Caritas. La raccolta è

stata avviata e consegnata settimane precedenti, andrà avanti nelle prossime settimane;

• Circolo “Giuseppe Latorre” – Sabato 5 Dicembre dalle 9 alle 13// via Tre Fonti 12 – Ginosa in collaborazione con la Caritas “Emporio Solidale”;

• Circolo “Giuseppe Cannata” – Sabato 5 Dicembre dalle 10 alle 12//dalle 16 alle 18; via

Fiume, 13 – Taranto;

• Circoli “F.lli Cervi e 1° Maggio” – Sabato 5 Dicembre dalle 10 alle 12// dalle 16 alle 18 – via Ancona, 307 – Taranto;

• Circolo Lama – Taranto – Domenica 13 Dicembre dalle 10 alle 12; via Sciabelle 11 – Lama Taranto in collaborazione con la Parrocchia “Regina Pacis”;

• Sono in preparazione a Leporano, Massafra, Paolo VI°. Roccaforzata, San Giorgio Jonico.

Il partito comunità dalla parte delle Comunità. Il partito organizzato dalla parte delle Persone.