Sarà in concerto a Manduria martedì 5 maggio Simona Molinari, che per il suo primo live in Puglia del 2026 ha scelto la decima edizione di Acustica, apprezzata rassegna musicale organizzata dalla cantina Produttori di Manduria e da Artilibrio, con la direzione artistica di Salvatore Moscogiuri.

La raffinata cantautrice approda sul palco del Museo della Civiltà del Vino Primitivo con lo spettacolo Kairos, un viaggio musicale dentro i tempi densi della vita, segnati ciascuno dall’occorrenza del momento: innamoramento, passione, inganni, disincanto, amore, impegno.

Prendendolo per mano, Simona Molinari conduce lo spettatore a contatto con le fasi topiche dell’esistenza, raccontate attraverso il filtro delle sue canzoni e della sua musica, intrise di pop, jazz e swing. Lo fa mutuando il concetto di kairós, sostantivo con cui gli antichi Greci davano un significato qualitativo all’idea di tempo, distinguendolo da quello quantitativo del suo scorrere, che chiamavano chronos.

Tra i brani in scaletta, i successi sanremesi Egocentrica e La felicità e alcune perle di Ella Fitzgerald, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e Mercedes Sosa. Merita una citazione anche la struggente Nu fil ‘e voce, scritta per Simona Molinari da Bungaro, prossimo protagonista ad Acustica10 il 19 giugno. Accompagneranno l’interpretazione della cantante Claudio Filippini, al pianoforte e alla tastiera, ed Egidio Marchitelli, alle chitarre.

Quattro volte a Sanremo (due in gara e due come ospite), Simona Molinari ha all’attivo sette album e centinaia di live in Italia e all’estero, tra cui quelli al Bluenote di New York e al teatro Estrada di Mosca. Di prestigio anche le collaborazioni, come i duetti con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Raphael Gualazzi e Massimo Ranieri. Con quest’ultimo, così come con Piero Chiambretti, la cantautrice ha inoltre condiviso la prima serata tv.

Sempre per la televisione ha firmato e interpretato la sigla della serie I delitti del Barlume. Per il cinema, invece, oltre ad aver scritto e cantato il brano sui titoli di coda del film Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi, ha anche esordito come attrice protagonista in C’è tempo di Walter Veltroni.

Nel corso della sua carriera, Simona Molinari ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio Lunezia, entrambi due volte, e il Callas Tribute Prize 2024 a New York.

Il concerto del 5 maggio, ad accesso gratuito, avrà inizio alle ore 20:30. Le porte d’ingresso saranno aperte alle 20:00.