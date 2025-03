Fino al 23 marzo anche a Taranto si celebra la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, indetta ogni anno dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Per l’occasione, venerdì 21 marzo alle ore 17:00, la locale Associazione Provinciale della Lilt terrà un seminario informativo sui corretti stili di vita, nella sede dell’Università Popolare Zeus di Taranto, la quale organizza la conferenza con la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della campagna, che quest’anno vede come testimonial nazionale Elisabetta Gregoraci.

All’incontro relazionerà Perla Suma, presidente della Lilt di Taranto, ente del Terzo Settore attivo nel territorio ionico da anni principalmente sul fronte della prevenzione, attraverso convenzioni con studi medici e strutture sanitarie e iniziative pubbliche di diverso tipo. Non ultima quella di donare una bottiglia di olio extravergine di oliva italiano a coloro che chiederanno di diventare soci Lilt entro la fine del mese di marzo, proprio a suggello della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica.

Come ogni anno, anche nel 2025 l’olio evo è il simbolo della campagna della Lilt, in quanto alimento fondamentale della dieta mediterranea italiana, grazie alle sue straordinarie proprietà antiossidanti, che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche. Come confermato da un recente studio comparato di quarantacinque ricerche scientifiche, da cui è emerso che l’assunzione quotidiana di olio evo riduce del 31% i rischi di cancro.

Prevenire resta dunque il verbo più importante da coniugare nella vita quotidiana. Se è vero, infatti, che il cancro rappresenta una delle principali cause di morte in Italia (oltre 390mila nuovi casi stimati nel 2024), è altrettanto vero che, grazie alla diagnosi precoce e ai trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci, continua a crescere il numero delle persone ancora in vita dopo una diagnosi di tumore: oltre 3,7 milioni di italiani.

«La mortalità è in calo – ribadisce il presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli -, soprattutto tra i giovani adulti. Questo è un segnale positivo e conferma che la prevenzione, in particolare quella legata a stili di vita sani, può fare la differenza. La nostra campagna si concentrerà proprio su questo: promuovere scelte salutari, che possano ridurre i rischi di sviluppare il cancro, a partire dall’alimentazione e dall’attività fisica».