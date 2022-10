Sei giorni per amplificare il messaggio, nella settimana dell’attenzione, verso i temi della povertà, dello spreco alimentare, del sostegno alle fasce deboli e della lotta e prevenzione del tumore.

Il Comune di Statte, sceglie la settimana dal 17 al 23 ottobre per presentare iniziative che vedono coinvolta attivamente tutta la comunità: dalla chiesa alle associazioni di volontariato, dalla Caritas Diocesana all’ANT, passando per le scuole e gli esercizi commerciali.

Due i giorni chiave che faranno da apertura e chiusura della settimana ribattezzata “dell’attenzione”. La Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà che si celebra il 17 ottobre e la Marcia in Rosa, con una vera e propria piccola maratona per le vie del paese sotto l’egida della lotta al tumore al seno che si celebrerà il prossimo 23 ottobre a partire dalle 9.00 partendo dalla Biopiazza di Statte.

“Crediamo che una comunità sensibile possa costruire un sistema di difesa autoimmune e sappia riconoscere il dolore o la difficoltà e porre in atto azioni utili per arginare le fragilità – spiega il vice sindaco e assessore alle pari opportunità del Comune di Statte, Cosima Luccarelli, presentando questa mattina il calendario della settimana – per questo abbiamo cominciato dalle scuole a cui abbiamo chiesto di stare accanto a noi in questo percorso.”

Tutte le classi della scuola primaria e le prime classi della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII infatti parteciperanno al concorso di disegni sul tema “Eliminiamo la povertà…eliminando gli sprechi” e parteciperanno a seminari formativi sul tema.

Per tutta la settimana, inoltre, i titolari esercenti attività nel settore alimentare potranno dare il loro contributo. Le attività che sosterranno l’iniziativa potranno infatti dare la loro adesione e raccogliere le eccedenze alimentari giornalieri e consegnarle agli operatori della Caritas che provvederà a ritirarle e a distribuirle tra le famiglie con difficoltà economiche e di vero e proprio sostegno alimentare.

La settimana terminerà con la “Marcia in Rosa”. In Biopiazza il 23 ottobre a partire dalle 9.00 sarà possibile partecipare alla mini-maratona di sensibilizzazione e informarsi presso il banchetto dell’Associazione Amici dell’ANT di Statte. Sempre domenica 23 ottobre sarà possibile contribuire alla lotta al tumore al seno acquistano i ciclamini della prevenzione o gadget dell’ANT.