Sergio Cammariere in concerto con “Una sola giornata” al Mon Rêve Summer Festival 2025! Nei prossimi giorni sarà svelato l’intero cartellone dell’edizione 2025 del “Mon Rêve Summer Festival” che inizierà già sabato prossimo, 28 giugno, ospitando in esclusiva una tappa del “Nino Frassica & Los Plaggers Band Tour 2000|3000”!

Quest’anno il cartellone, anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, si presenta ancora più ricco di imperdibili appuntamenti per trascorrere una serata al Mon Rêve Ecogreen Resort, ricordiamo che la sera questa meravigliosa struttura sul mare è aperta a tutti, non solo ai soci.

Nell’attesa di conoscere tutti i nomi degli straordinari artisti che questa estate si esibiranno al “Mon Rêve Summer Festival 2025”, vengono svelate alcune delle grandi esclusive: dopo Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band e i Tiromancino con il loro tour “La descrizione di un viaggio Tour25”, ora viene annunciato quello di Sergio Cammariere!

Nel concerto “Una sola giornata” Sergio Cammariere ripercorrerà, sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort, la sua straordinaria carriera partendo dai suoi successi fino ad arrivare ai brani più recenti. Lo spettacolo “Una sola giornata” rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova.

Oltre ai suoi brani più amati, nel concerto trovano spazio anche le sue ultime creazioni raccolte nell’album “La fine di tutti i guai” e tante altre nuove musiche, per arrivare ai brani del suo ultimo disco “Una Sola Giornata” che dà il titolo a questo tour.

Sergio Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati, dipingendoli di nuove sfumature: “Tempo perduto” “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione a Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il

Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva.

Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia de “Dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”.

Sul palco del Mon Rêve Ecogreen Resort Sergio Cammariere sarà affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco: Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano, alla quale si aggiunge la violoncellista Giovanna Famulari che da qualche anno collabora con i suoi concerti in Piano solo.

Il concerto “Una sola giornata” con Sergio Cammariere e la sua band si terrà, sabato 30 agosto, (start 21.30), al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, ingresso 25 €, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 – 3357708125) o, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito VivaTicket.