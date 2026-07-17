Ad Aperitivo d’Autore è la volta di Serena Mazzini che il 22 luglio, a Crispiano, parlerà del suo nuovo libro, La tua solitudine è il nostro business (Rizzoli).

Dopo il successo de Il lato oscuro dei social network, l’autrice è da poco uscita con un’altra inchiesta in cui spiega come l’intelligenza artificiale sta trasformando le relazioni umane. Attraverso ricerche, dati e osservazione diretta, il libro indaga fenomeni come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per monetizzare la fragilità umana.

L’appuntamento è alle ore 20 a Masseria Triglie, dove il pubblico, come consuetudine del format di Volta la carta, avrà modo di gustare un ricco aperitivo stavolta abbinato agli storici vini di Cantine Lizzano.

Ad accompagnare nella discussione l’esperta in social media strategy e critica dei nuovi media sarà il direttore artistico di Aperitivo d’Autore, Vincenzo Parabita. Si preannuncia una serata di sapori autentici e di riflessioni attuali e non più rimandabili.

L’ingresso è con ticket esclusivamente in prevendita sul circuito Postoriservato al link https://bit.ly/44E4SS3 e nei punti vendita autorizzati. Sarà possibile acquistare i ticket fino alle ore 19 del giorno dell’evento. Per ulteriori informazioni: 380.4385348 – aperitivodautore@gmail.com

L’Autrice Serena Mazzini

Nata nel 1988, Serena Mazzini è una freelance esperta in social media strategy e critica dei new media, con esperienze in agenzie pubblicitarie di rilievo internazionale. Insegna Advertising e teoria e metodo dei mass media alla NABA. È co-host del podcast Burnout. La sua attività divulgativa è dedicata a sensibilizzare il pubblico sui pericoli della rete, promuovendo un uso etico e consapevole del digitale. Nel 2025 per Rizzoli ha pubblicato “Il lato oscuro dei social network”, a maggio di quest’anno è invece uscito “La tua solitudine è il nostro business”.

Il libro

«Più imparavo a familiarizzare con queste tecnologie, più vedevo il pattern: fanno tutte parte dello stesso meccanismo. Un unico mercato dell’intimità umana con un principio semplice: più l’essere umano è fragile, più parla; più parla, più produce dati; più produce dati, più il sistema si perfeziona e diventa difficile da abbandonare.» In pochissimo tempo l’intelligenza artificiale è passata dall’essere uno strumento di lavoro a una delle presenze più intime della nostra vita: le chiediamo consigli su una relazione, la usiamo per fare terapia, le raccontiamo cose che non diremmo a nessuno.

Le grandi aziende tecnologiche non hanno fermato questa deriva. L’hanno progettata. Ma cosa succede quando confidarsi con una macchina diventa più facile che parlare con un essere umano? Serena Mazzini torna a indagare sull’impatto sociale della tecnologia e ci spiega un fenomeno tanto diffuso quanto invisibile: la trasformazione della solitudine in un mercato globale. Intrecciando esperienza personale, dati e inchieste, svela come la nostra emotività sia diventata una risorsa economica.

Dalle piattaforme di terapia che trasformano il disagio in abbonamento, ai fidanzati virtuali che bloccano l’intimità dietro un paywall; dai giocattoli per bambini che registrano ogni parola detta nella loro stanza, alla pornografia sintetica che ricrea il volto di persone reali senza il loro consenso; dai robot per anziani soli fino ai chatbot che resuscitano i morti, a seconda di quanto si è disposti a pagare. Mazzini si immerge nel mondo dell’IA applicata alle relazioni umane e ne emerge con una certezza: è un’industria che non risolve la solitudine, ma la rende sostenibile, scalabile e soprattutto redditizia. “La tua solitudine è il nostro business” è un’indagine culturale e politica che ci invita a porci una domanda fondamentale: a chi serve davvero questa tecnologia?