Grande attesa a Taranto per l’arrivo di Serena Brancale, una delle voci più originali e raffinate del panorama musicale italiano contemporaneo. L’artista sarà protagonista di un evento unico, capace di unire musica, emozione e incontro diretto con il pubblico.

L’appuntamento è fissato per il 14 aprile alle ore 17:30 presso la Mondadori Bookstore Taranto, per un firmacopie che promette di trasformarsi in una vera e propria esperienza artistica.

“SACRO”di serena Brancale: un viaggio musicale intenso e contemporaneo

Al centro dell’evento c’è “SACRO”, il nuovo progetto discografico di Serena Brancale: un lavoro che va oltre la musica, diventando un racconto intimo e potente, capace di esplorare spiritualità, identità e sonorità innovative.

“SACRO” rappresenta un’evoluzione artistica importante per la cantante pugliese, che continua a distinguersi per il suo stile unico, sospeso tra jazz, soul, elettronica e influenze mediterranee. Un linguaggio personale e riconoscibile, che conquista per profondità ed energia.

Molto più di un firmacopie

Quello di Taranto non sarà il classico firmacopie: sarà un momento di connessione autentica tra artista e pubblico. Un’occasione per incontrare Serena Brancale da vicino, condividere emozioni e lasciarsi coinvolgere dalla sua energia vibrante.

Un’esperienza pensata per chi vive la musica non solo come ascolto, ma come incontro, presenza e condivisione.

Preorder e accesso prioritario

Per vivere l’evento senza stress, è già attivo il preorder del CD “SACRO” direttamente in libreria.

Prenotando la propria copia, si riceverà un pass prioritario esclusivo, che garantisce un accesso facilitato al firmacopie. Una soluzione ideale per assicurarsi il proprio momento speciale con l’artista, evitando attese e imprevisti.

Tutte le informazioni

Mondadori Bookstore – Via Giuseppe De Cesare, 35, Taranto

14 aprile Ore 17:30

Preorder disponibile in libreria (posti limitati) Sono arrivati i CD e gli LP di Serena Brancale. Con l’acquisto ricevi il pass prioritario per il firmacopie del 14 aprile alle 17.30.

Un evento che unisce musica, emozione e presenza reale: Serena Brancale ti aspetta per condividere un momento “sacro” nel vero senso della parola.

La domanda è una sola: ci sarai?