Domani, giovedì 25 giugno in 60 città italiane si terrà una manifestazione, organizzata dall’associazione “Priorità alla scuola” e dal CNPS, per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza, dai nidi alle università, a tempo pieno.

60 le città coinvolte, 48 le organizzazioni legate al mondo dell’educazione dell’istruzione, dal nido all’università, che aderiscono alla nostra manifestazione. Taranto sarà la sede regionale per la Puglia. La manifestazione avrà luogo alle ore 18 in piazza della Vittoria.

Le motivazioni

La motivazione primaria è garantire il diritto di istruzione a tutti, principalmente in presenza a partire da settembre. Per questo è necessario che vengano impiegate delle risorse straordinarie, personale docente e ATA adeguato alle esigenze della scuola, assunzioni dei docenti precari dalle graduatorie provinciali, compresi i docenti delle scuole paritarie, che i comuni e le province trovino spazi per tutte le scuole di ogni ordine e grado, investimenti strutturali per l’edilizia scolastica e prevenzione sanitaria nelle scuole. Sono invece inadeguate le proposte di riduzione del tempo scuola, le esternalizzazioni per completare il tempo scuole, le ore di 40 minuti e la DAD come parte strutturale dell’orario di scuola.

Le richieste

La richiesta è dunque mettere la Scuola Pubblica al centro dell’agenda politica: una Scuola intesa non solo come luogo dove si impara e si studia, ma come luogo di socializzazione, di sviluppo delle relazioni e dell’autonomia, della convivenza, del confronto e della condivisione con altri in uno spazio pubblico, di cui si è allo stesso tempo fruitori e custodi. Senza scuola, non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita né umana, né economica. La didattica a distanza è uno strumento di emergenza e tale deve rimanere per il bene delle nuove generazioni, che sono il futuro dell’Italia.

Le città aderenti

Il 25 giugno le manifestazioni si svolgeranno in contemporanea in 60 città: Firenze, Roma, Milano, Faenza, Trento, Ravenna, Genova, Reggio Emilia, Pisa, Livorno, Pontedera, Perugia, Cremona, Lucca, Ancona – Civitanova Marche, Parma, Vicenza, Arezzo, Pistoia, Torino, Padova, Ferrara, Napoli, Collegno (Torino), Vercelli, Brescia, Verona, Prato, Matera, Taranto, Aosta, Bologna, Forlì, Sassari, Sanremo, Potenza, Torre Pellice (Torino), Imola, Palermo, Terni, Cuneo, Cesena, Cosenza, Mantova, Caserta (in piazza venerdì), Benevento, Massa Carrara, Modena, Mondoví (Cuneo), Aci Castello (Catania), Pescara, Catania, Siracusa, Sacile (Pordenone), Salerno, Varese, Pavia, La Spezia, Messina, Ragusa, Frosinone.