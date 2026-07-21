Sabato 25 luglio 2026 torna la quarta edizione della Sava Food Experience, un percorso enogastronomico tra le eccellenze pugliesi, spettacoli dal vivo e il tributo a Lucio Dalla con ospiti d’eccezione.

L’estate in provincia di Taranto propone un nuovo appuntamento dedicato ai sapori della tradizione e alla grande musica. Sabato 25 luglio 2026 Piazza San Giovanni e Via del Prete, nel centro di Sava, ospiteranno la IV edizione della Sava Food Experience, una manifestazione che negli anni è diventata uno degli eventi gastronomici più apprezzati del territorio.

L’iniziativa offrirà ai visitatori un percorso tra prodotti tipici, cucina locale e spettacolo, trasformando il centro cittadino in un grande spazio dedicato al gusto e all’intrattenimento. L’ingresso è completamente gratuito e la manifestazione è aperta a cittadini, turisti e famiglie che desiderano vivere una serata all’insegna della convivialità.

Per restare aggiornati sui principali eventi in Puglia, è possibile consultare gli appuntamenti dedicati alle manifestazioni, alle sagre e agli eventi estivi in tutta la regione.

Indice

Quando e dove si svolge la Sava Food Experience 2026

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio 2026 nel centro di Sava, tra Piazza San Giovanni e Via del Prete, dove prenderà vita un suggestivo percorso enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio.

Gli stand gastronomici apriranno alle ore 20:00, mentre alle 22:00 inizierà lo spettacolo musicale che accompagnerà il pubblico fino a tarda serata.

L’evento rappresenta un’occasione perfetta per visitare uno dei borghi più caratteristici della provincia ionica. Chi desidera scoprire il territorio può approfondire itinerari e curiosità dedicate a Taranto e ai suoi dintorni.

Un viaggio tra i sapori autentici della Puglia

La Sava Food Experience nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari locali e la tradizione gastronomica pugliese. Lungo Via del Prete saranno presenti numerosi stand dove degustare specialità preparate con ingredienti del territorio.

I visitatori potranno lasciarsi conquistare dai profumi della cucina tipica, assaporando prodotti genuini e ricette che raccontano la storia e la cultura gastronomica della Puglia.

L’evento rappresenta anche un’importante occasione di promozione del territorio, mettendo in risalto le eccellenze locali e il lavoro dei produttori e degli operatori della ristorazione.

“Lucio C’è”: un emozionante omaggio a Lucio Dalla

Alle ore 22:00 il palco ospiterà “Lucio C’è”, uno spettacolo musicale dedicato all’indimenticabile Lucio Dalla, artista che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana.

Lo spettacolo è curato da Marcello Balestra, storico amico e collaboratore del celebre cantautore bolognese, e proporrà un percorso musicale ricco di emozioni, ricordi e grandi successi che hanno accompagnato intere generazioni.

Pierdavide Carone e Dajana protagonisti della serata

Ad arricchire l’evento saranno anche le esibizioni di Pierdavide Carone e Dajana, ospiti speciali della quarta edizione della Sava Food Experience.

La loro partecipazione renderà ancora più coinvolgente una serata che unirà musica d’autore, spettacolo e valorizzazione delle tradizioni locali, offrendo al pubblico un’esperienza capace di emozionare e divertire.

Perché partecipare alla Sava Food Experience

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate nel versante orientale della provincia di Taranto. Non si tratta soltanto di una festa gastronomica, ma di un evento che mette insieme cultura, prodotti tipici e musica di qualità.

Grazie all’ingresso libero, tutti potranno passeggiare tra gli stand, degustare le eccellenze locali e assistere gratuitamente allo spettacolo serale in una delle piazze più caratteristiche di Sava.

Per chi visita la zona durante il periodo estivo, la Sava Food Experience costituisce anche un’ottima occasione per conoscere il centro storico, le tradizioni enogastronomiche e l’accoglienza tipica del territorio ionico.

Informazioni utili e Meteo

La manifestazione inizierà alle ore 20:00 con l’apertura degli stand gastronomici, mentre il concerto prenderà il via alle 22:00. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 099 9727932.

Prima di raggiungere Sava è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria visita.

La Sava Food Experience 2026 si conferma come uno degli eventi più interessanti dell’estate pugliese, un appuntamento che unisce gastronomia, cultura e grande musica in un’atmosfera di festa. Se siete alla ricerca di un’esperienza autentica tra sapori locali e spettacoli dal vivo, il 25 luglio Sava vi aspetta per una serata tutta da vivere.