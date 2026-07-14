L’estate entra nel vivo con una nuova serata pensata per chi vuole trascorrere una notte all’insegna della musica e del divertimento. Sabato 18 luglio, a partire dalle 21, il Centro Sportivo Rella, situato sulla Strada Regio Tratturello Martinese tra Grottaglie e Villa Castelli, ospiterà Sand Vibes, un appuntamento che punta a ricreare l’atmosfera di una vera spiaggia estiva.

L’evento propone una formula ormai molto apprezzata durante la stagione estiva: sabbia, cocktail, musica e un DJ set sotto le stelle, in una location trasformata per offrire un’esperienza diversa dal classico sabato sera.

Tre DJ accompagneranno la serata

Ad animare la console saranno tre protagonisti della scena musicale locale:

Kokó Pentassuglia

Miko DJ

Francesco Zimbaro

I loro set accompagneranno il pubblico dall’aperitivo fino a tarda sera con un repertorio pensato per creare un’atmosfera coinvolgente e adatta a un pubblico di tutte le età.

L’evento

L’organizzazione punta su un ambiente informale ma curato, con spazi dedicati al relax, ai cocktail e alla musica, per offrire una serata all’insegna della convivialità.

Informazioni utili

Dettaglio Informazione Data Sabato 18 luglio Orario Dalle ore 21:00 Luogo Centro Sportivo Rella Indirizzo Strada Regio Tratturello Martinese 2, Villa Castelli (BR) Ingresso Libero con consumazione obbligatoria

Un appuntamento per vivere l’estate

Sand Vibes si rivolge a chi desidera trascorrere una serata diversa, tra musica, drink e un’ambientazione ispirata alle località balneari. La posizione del Centro Sportivo Rella, a pochi minuti da Grottaglie e Villa Castelli, rende l’evento facilmente raggiungibile anche dai comuni vicini della provincia di Taranto e dell’Alto Salento.

Per gli amanti della musica dal vivo e delle serate estive, l’appuntamento rappresenta un’occasione per ritrovarsi con gli amici e vivere un’atmosfera che richiama le vacanze, senza allontanarsi dal territorio.