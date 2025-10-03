La prevenzione scende in campo tra le vetrine e i corridoi del centro commerciale Porte dello Jonio con un’iniziativa pensata per avvicinare la salute quotidiana alla vita di tutti i giorni: “Salute in Galleria”.

“Salute in Galleria” è il progetto promosso da ASL Taranto in collaborazione con la direzione del centro commerciale Porte dello Jonio, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità jonica sull’importanza dei controlli periodici e delle buone pratiche di prevenzione.

Nel corso dei mesi di ottobre e novembre, la galleria ospiterà una serie di appuntamenti dedicati alla salute, con la partecipazione attiva dei medici specialisti della ASL, che offriranno screening gratuiti e attività di counseling aperte a tutta la cittadinanza.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria al numero 336376732 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00).

Il calendario prevede giornate dedicate a specifiche aree di intervento: si parte sabato 4 ottobre con la prevenzione del rischio cardiovascolare e domenica 5 ottobre con la prevenzione delle malattie pneumologiche; sabato 11 ottobre screening fisiatrico e domenica 12 ottobre prevenzione delle malattie cardio-geriatriche. Doppio appuntamento sabato 18 ottobre con la donazione del sangue in autoemoteca, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, e con lo screening del cavo orale, che proseguirà anche domenica 19 ottobre. Si continua sabato 25 ottobre con la prevenzione delle malattie reumatiche rare (dalle 8:30 alle 13:30) e lo screening della chirurgia vascolare. Domenica 26 ottobre e domenica 16 novembre il calendario si conclude con la prevenzione urologica, dedicata al tumore alla prostata.

Gli appuntamenti, aperti a tutta la cittadinanza e completamente gratuiti, si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00. È obbligatorio prenotare lo screening al numero telefonico 336376732 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

L’iniziativa si inserisce nel protocollo d’intesa siglato poche settimane fa per prolungare fino al 2026 la collaborazione sinergica tra ASL Taranto e direzione del centro commerciale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra ospedale e territorio, al fine di valorizzare i servizi di medicina territoriale e portare la sanità in un luogo di grande accessibilità per la popolazione, consolidando un modello di prossimità attento ai bisogni del territorio.

Di seguito il calendario completo degli incontri: https://www.sanita.puglia.it/documents/36057/376015905/SALUTE+IN+GALLERIA/7a187132-053f-4ce8-9618-e2ffa4ec923a