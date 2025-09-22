Dal 3 al 5 ottobre 2025, il Grand Hotel Tiziano di Lecce ospiterà Salento Sposi, un evento di riferimento nel settore wedding. Non si tratta di una classica fiera tradizionale, ma un vero e proprio salotto esclusivo in cui le coppie di futuri sposi potranno incontrare i migliori professionisti del settore, vivere esperienze uniche e scoprire le tendenze wedding 2025.

L’edizione di quest’anno si annuncia ancora più ricca e innovativa. Tra le grandi novità:

• Il Salotto delle Spose, uno spazio intimo e raffinato con consigli di stile, moda e benessere per la sposa moderna.

• La degustazione AIS, un viaggio enogastronomico guidato dai sommelier dell’Associazione Italiana.

• La competizione internazionale di Cake Design, con maestri da tutto il mondo grazie alla FIEEA di Katia Malizia.

Uno spazio importante sarà dedicato ai riti civili, scelti oggi da oltre il 50% delle coppie. Non solo le location storiche, ma anche suggestive masserie e spiagge del Salento diventano protagoniste, grazie alla collaborazione dei Comuni di Lecce, Brindisi e Taranto. I numeri confermano il successo dell’iniziativa, oltre 1000 coppie già registrate attraverso il Love Coupon da 500 € per abito da sposa e catering, decine di espositori e un programma fitto di workshop, eventi e degustazioni.

Particolarmente attesa la quarta edizione della Wedding Cake Competition – Love Cake Expo, che porterà in scena spettacolari torte nuziali e creazioni artistiche divise in quattro categorie: Wedding Cake, Biscotti Decorati, Topper Artistici e Bouquet di Fiori. Una sfida di tecnica e creatività che vedrà protagonisti cake designer italiani e internazionali, con una doppia giuria tecnica e popolare a decretare i vincitori. Non mancheranno momenti di grande suggestione, dalle masterclass dal vivo con dimostrazioni di sugar art e modellaggio, alla performance di Edible Body Painting (sabato 4 ottobre ore 16:00), fino alla spettacolare realizzazione di un abito da sposa interamente edibile in wafer paper (sabato 4 ottobre ore 11:00).

La cerimonia di premiazione è fissata per domenica 5 ottobre alle ore 11:00, con riconoscimenti speciali ai finalisti di ogni categoria. Tutte le coppie che prenoteranno la loro torta nuziale durante la fiera riceveranno inoltre un voucher da 100 €. Salento Sposi si conferma così un punto di riferimento imprescindibile per chi sogna un matrimonio da favola nel cuore del Salento.

Appuntamenti ufficiali

• Conferenza stampa 25 settembre 2025 – ore 11.00 Open Space – Comune di Lecce

• Taglio del nastro 3 ottobre 2025 – ore 16.00 Grand Hotel Tiziano, Lecce