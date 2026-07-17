La seconda edizione della Sagra delle Strascinate al Cinghiale promette una serata all’insegna della tradizione pugliese, della buona cucina e dell’intrattenimento dal vivo a Martina Franca.

Se siete alla ricerca di un appuntamento gastronomico capace di unire sapori autentici, convivialità e spettacolo, la Sagra delle Strascinate al Cinghiale 2026 rappresenta uno degli eventi più interessanti dell’estate in Puglia. Venerdì 17 luglio 2026, a partire dalle 20:30, la suggestiva Contrada Capitolo di Martina Franca ospiterà la seconda edizione della manifestazione organizzata dall’Associazione Culturale Capitolo ETS.

Dopo il grande successo della prima edizione, l’evento torna con un programma ancora più ricco, pensato per valorizzare la tradizione gastronomica locale e offrire una serata di festa aperta a famiglie, gruppi di amici e visitatori provenienti da tutta la Valle d’Itria e dalla Puglia. Se sei alla ricerca di altri eventi in Puglia, troverai numerose iniziative dedicate all’estate pugliese.

Indice

Quando e dove si svolge la Sagra delle Strascinate al Cinghiale

L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio 2026 alle ore 20:30 nella caratteristica Contrada Capitolo di Martina Franca, uno dei territori più rappresentativi della Valle d’Itria, immerso nella campagna pugliese.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Capitolo ETS con il patrocinio del Comune di Martina Franca e del Comune di Locorotondo, oltre al contributo della BCC Locorotondo e al supporto del partner ufficiale GI.EMME.A. S.R.L.

Martina Franca rappresenta una meta ideale per chi desidera trascorrere una serata tra sapori autentici e bellezze del territorio. Se durante la vostra visita desiderate scoprire anche altre curiosità sulla provincia di Taranto, potete consultare Taranto.

Le Strascinate al Cinghiale protagoniste della serata

Il cuore della manifestazione sarà naturalmente rappresentato dalle Strascinate al Cinghiale, uno dei piatti più apprezzati della tradizione gastronomica pugliese. Le strascinate, tipica pasta fresca lavorata a mano, saranno condite con un ricco sugo di cinghiale preparato secondo la tradizione, regalando ai partecipanti un’esperienza culinaria intensa e genuina.

La sagra nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio e mantenere vive le ricette tramandate nel tempo, offrendo un’occasione perfetta per gustare prodotti tipici in un’atmosfera conviviale.

Musica, DJ Set e comicità per una serata da vivere

Non solo gastronomia. Il programma prevede anche intrattenimento per tutte le età.

DJ Set

Ad animare la serata sarà il coinvolgente DJ Set di Dj Roby Beat, che accompagnerà il pubblico con musica e divertimento fino a tarda sera.

Ospite speciale

Grande attesa anche per la partecipazione del noto comico Santino Caravella, capace di coinvolgere il pubblico con sketch e momenti di grande comicità.

Durante la manifestazione verrà inoltre premiata la tavolata più numerosa, un’iniziativa che renderà ancora più coinvolgente la partecipazione di gruppi e comitive.

Prenotazioni e informazioni utili

Considerata la grande partecipazione registrata nella prima edizione, gli organizzatori consigliano di effettuare la prenotazione o acquistare la prevendita.

È possibile prenotare contattando i numeri messi a disposizione dall’organizzazione oppure attraverso il sito ufficiale dell’Associazione Culturale Capitolo ETS.

Prenotare in anticipo consente di vivere la serata senza attese e assicurarsi un posto durante uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell’estate martinese.

Perché partecipare alla Sagra delle Strascinate al Cinghiale

La manifestazione rappresenta molto più di una semplice sagra gastronomica. È un momento di incontro tra tradizione, cultura e socialità, capace di valorizzare il territorio della Valle d’Itria attraverso la cucina tipica, la musica e l’intrattenimento.

Famiglie, coppie e gruppi di amici potranno trascorrere una piacevole serata estiva degustando piatti tipici e vivendo l’autentica ospitalità pugliese.

La seconda edizione punta a confermare e superare il successo dello scorso anno, diventando uno degli appuntamenti estivi più apprezzati tra gli eventi gastronomici della Puglia.

Meteo e consigli per organizzare la visita

Prima di raggiungere Martina Franca è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la serata e vivere l’evento nelle migliori condizioni possibili.

La Sagra delle Strascinate al Cinghiale 2026 si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più interessanti dell’estate pugliese, perfetto per chi desidera assaporare la cucina tradizionale, divertirsi con musica e comicità e trascorrere una serata immersa nella genuina atmosfera delle feste di paese.