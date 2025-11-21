Sabato 22 novembre, in occasione di Santa Cecilia, partecipa all’anteprima della seconda edizione della Sagra della pettola tarantina dalle ore 19:00 in poi. Un evento diffuso che si svolgerà tra i vicoli del Centro Storico tra musica, visite guidate ed enogastronomia

Dalle ore 21:00, partendo da Piazza Castello, e sino alle 23:00 la Banda Lemma intonerà pastorali e musiche natalizie della tradizione tarantina raggiungendo lungo il percorso le attività aderenti all’iniziativa in cui potrai gustare a soli 2€ un cartoccio di pettole semplici dolci o salate o a 3€ pettole in diverse varianti.

Scegli le tue preferite:

– Bar L’ Aurora Cafè Bistrot – Piazza Castello 2 – Pettole classiche o con baccalà o con alici e pomodori secchi

– Barrio – via Duomo 265 – Pettole classiche dalle ore 05:00 – in serata Pettole con mela e cannella o con alici

– Caffè letterario – via Duomo 237 – Pettole con alici o mugnoli o con mortadella e provolone

– Caffetteria San Cataldo – via Cava 126 – Pettole classiche o con salumi misti

– Cchiù Mange e Cchiù Iesse Pacce – Vico Ospizio 3 – Pettole classiche o con cozze e crema di pecorino

– Elysium Caffetteria Lounge Bar – via Garibaldi 52 – Pettole classiche, Salata a sorpresa o con Nutella o con cioccolato bianco e pettole per celiaci

– GATA – Galleria Taranto in collaborazione – postierla Immacolata 15-17 – Pettole classiche

– Gente di mare – via Garibaldi 254 – Pettole con acciughe e olive o con salsiccia piccante e mortadella

– Il Simposio – piazza Castello 4 – Pettole con salumi e formaggi

– La casetta di Zio Gaetano 2.0 – via Duomo 295 – Pettole con cavolfiore e bacon

– La locanda dei briganti – via Duomo 262 – Pettole con salumi

– La Piazzetta – piazza San Francesco 9 – Pettole con alici o con olive leccine

– Limao – via Duomo 217-219 – Pettole classiche o alla pizzaiola o con vin cotto e zucchero

– Matilde Caffè – Pendio La Riccia 32 – Pettole classiche

– Pasticceria Aiello – via Duomo 189 – Pettole classiche

– Pettolosità – via Duomo 246 – Pettole classiche o con cozze o con alici

– Picce de fame – via Duomo 254 – Pettole classiche

– Pizzeria Paninoteca Fontana – piazza Fontana 24 – Pettole classice o con salsiccia

– Ristò Fratelli Pesce – via Porto 18 – Pettole classiche

– Tagii Restaurant – via Duomo 285 – Pettole classiche o al nero di seppia e salsiccia piccante

– Vico pizzeria – vico Sant’Agostino 9/11 – Pettole classiche

Visite guidate:

– Alle ore 18:30 con partenza dall’Info Point visita guidata agli Ipogei ed al Centro Storico! Un’esperienza unica che ti porterà a scoprire i segreti sotterranei della Città Vecchia e la sua splendida storia in superficie. Durata: 2 h circa – Partenza: Info Point Taranto (in Piazza Castello, accanto al Ponte Girevole)

Prenotazione obbligatoria. Ticket: €12,00 (Gratis bimbi <12 anni) – Acquista online: https://bit.ly/3zdv9tZ

Info: 3388524409 – 3887848371 (anche WhatsApp)

Altre attività:

– Dalle ore 17:00 processione con partenza dalla Chiesa di San Giuseppe (via Garibaldi, via S. Egidio, via Di Mezzo, Pendio La Riccia, piazza Castello, via Duomo, piazza Duomo)

– Dalle ore 17:00 alle 24:00 accesso gratuito alla Torre dell’orologio in piazza Castello a cura di Museo Dal Mare

– Alle ore 18:30 Santa Messa presso la Basilica Cattedrale San Cataldo ed a seguire pettolata tradizionale e pastorali a cura della Grande Orchestra di Fiati Santa Cecilia

– Dalle ore 20:00 all’Info Point Taranto in piazza Castello: Musiche tradizionali e laboratorio di pizzica tarantina a cura di Tarantinìdion APS. Maggiori info qui: Clicca qui

– Dalle ore 21:30 presso vico Vigilante snc: La notte di Ketos a cura di Jonian Dolphin Conservation. €30 a persona, €15 per i soci e bimbi fino a 11 anni. Scopri maggiori dettagli qui cliccando qui

Botteghe artigiane aperte durante l’iniziativa:

– I gesti del cuore – via Duomo 174 – ceramiche artigianali

– PiriRò laboratorio artistico – via Duomo 187 – bigiotteria

– VJ’s Mind e Giupsy – via Duomo 129 – oggetti di design e arte pop made in Puglia.

La Sagra della Pettola 2^ edizione si terrà domenica 7 dicembre nel Centro Storico di Taranto a partire dalle ore 19:00. Presto ulteriori informazioni.

L’evento è realizzato da Taranto Grand Tour e ConfCommercio Taranto

Iscriviti al canale WhatsApp: https://bit.ly/3vrPr1f

Consulta i tour in programma: https://bit.ly/460WTyj

Instagram: https://www.instagram.com/tarantograndtour