Dal 5 al 7 giugno 2026 torna a Turi uno degli appuntamenti enogastronomici più amati della Puglia. La Sagra della Ciliegia Ferrovia celebra il frutto simbolo del territorio con degustazioni, musica, spettacoli e tradizioni locali.

Tra i grandi eventi in Puglia dedicati ai sapori del territorio, la Sagra della Ciliegia Ferrovia 2026 rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio estate. Dal 5 al 7 giugno 2026, il centro storico di Turi, in provincia di Bari, si trasformerà in un grande percorso di profumi, colori e tradizioni dedicato alla celebre ciliegia Ferrovia, eccellenza agricola pugliese conosciuta in tutta Italia.

La manifestazione unirà gastronomia, spettacoli, musica dal vivo, arte e valorizzazione del territorio, attirando visitatori e turisti da tutta la regione.

Indice

La Sagra della Ciliegia Ferrovia 2026

La Sagra della Ciliegia Ferrovia di Turi è uno degli eventi simbolo della tradizione agricola pugliese. Ogni anno migliaia di persone raggiungono il borgo barese per celebrare uno dei frutti più apprezzati della stagione estiva.

Per tre giorni il centro storico si animerà con stand enogastronomici, mercatini, spettacoli, musica e degustazioni dedicate alla ciliegia Ferrovia, considerata una delle varietà più pregiate d’Italia.

L’evento rappresenta anche una grande occasione per valorizzare il territorio e le produzioni locali, creando un connubio perfetto tra turismo, cultura e sapori autentici.

La storia della Ciliegia Ferrovia

La ciliegia Ferrovia nasce proprio nel territorio di Turi ed è oggi uno dei simboli dell’agricoltura pugliese. Secondo la tradizione, il nome deriva da un albero spontaneo cresciuto nei pressi di un casello ferroviario delle Ferrovie Sud Est.

Da quella pianta si sviluppò nel tempo una coltivazione diventata famosa per la qualità eccezionale dei suoi frutti. Oggi la Ferrovia è esportata in tutta Italia e all’estero ed è considerata una vera eccellenza del Made in Puglia.

Caratteristiche della ciliegia Ferrovia

La ciliegia Ferrovia è facilmente riconoscibile per le sue dimensioni grandi, la forma leggermente allungata e il colore rosso brillante intenso.

Tra le caratteristiche più apprezzate troviamo:

polpa croccante e compatta;

sapore dolce e intenso;

elevata succosità;

ottima resistenza alla conservazione;

ricchezza di vitamine e antiossidanti.

Le ciliegie sono inoltre molto amate per le proprietà benefiche: contengono vitamine, sali minerali e antiossidanti naturali utili per il benessere dell’organismo. [oai_citation:1‡Sagra della Ciliegia Ferrovia](https://www.sagraciliegiaferrovia.it/ciliegia-ferrovia/nutrienti-ciliegia/?utm_source=chatgpt.com)

Programma della Sagra 2026

La 34ª Sagra della Ciliegia Ferrovia si svolgerà da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2026 nel centro storico di Turi e lungo Via XX Settembre.

Venerdì 5 giugno 2026

La sagra prenderà il via con l’apertura degli stand dedicati alla ciliegia Ferrovia e ai prodotti tipici pugliesi. In serata sono previsti spettacoli musicali, animazione e intrattenimento per famiglie.

Sabato 6 giugno 2026

La seconda giornata sarà dedicata alle degustazioni, agli eventi culturali e agli spettacoli nel centro storico. Non mancheranno artisti di strada, musica live e percorsi gastronomici tra i sapori del territorio.

Domenica 7 giugno 2026

L’ultima giornata della sagra offrirà ancora degustazioni, mercatini artigianali e spettacoli serali che accompagneranno il pubblico fino alla chiusura della manifestazione.

Durante tutto il weekend sarà possibile acquistare ciliegie appena raccolte direttamente dai produttori locali e scoprire le eccellenze agroalimentari del territorio barese.

Cosa mangiare alla sagra

La Sagra della Ciliegia Ferrovia non è soltanto una festa dedicata al frutto simbolo di Turi, ma anche un vero viaggio nei sapori della tradizione pugliese.

Tra gli stand gastronomici sarà possibile degustare:

dolci artigianali alla ciliegia;

confetture e liquori;

gelati e dessert;

street food pugliese;

focacce e prodotti tipici locali;

vino e specialità del territorio.

Le ciliegie Ferrovia saranno naturalmente protagoniste assolute della manifestazione, proposte in tantissime varianti gastronomiche.

Cosa vedere a Turi

Partecipare alla sagra sarà anche l’occasione perfetta per visitare Turi, uno dei borghi più caratteristici della provincia di Bari.

Il centro storico conserva vicoli suggestivi, piazze storiche e tradizioni autentiche legate al mondo agricolo pugliese. Da Turi è inoltre facile raggiungere alcune delle località più famose della Valle d’Itria e della Terra di Bari.

Gli appassionati di turismo enogastronomico potranno vivere un weekend all’insegna della cultura e dei sapori tipici pugliesi.

Informazioni utili

La Sagra della Ciliegia Ferrovia 2026 si svolgerà all’aperto nel centro di Turi e richiamerà migliaia di visitatori durante il weekend.

Si consiglia di arrivare con anticipo soprattutto nelle ore serali e di indossare abbigliamento comodo per passeggiare tra gli stand e le aree spettacolo.

Prima di partire è sempre utile controllare le previsioni Meteo in Puglia per organizzare al meglio la visita.

La Sagra della Ciliegia Ferrovia si conferma così uno degli eventi enogastronomici più importanti della Puglia, capace di unire tradizione, gusto e valorizzazione del territorio in un’atmosfera unica.